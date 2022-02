La Insuperable retirará biopolímeros tras casi una década  con ellos

Santo Domingo, RD.- La artista dedicada al género urbano, La Insuperable, anunció que después de casi 10 años con biopolimeros, piensa retirarlos de su cuerpo para evitar problemas futuros.

La urbana, habló a través de un video en vivo con su fanaticada con el propósito de que aquellas chicas que han pasado por este proceso la orientarán.

De igual manera la Insuperable aprovechó el espacio para anunciar que este año viene cargado de cambios tanto en lo personal como en lo profesional.

“He decidido tanto por salud que es lo primero, estéticamente también, ya ponerme lo que viene siendo el retiro de los biopolímeros”, dijo a través de su Instagram.

De igual forma pidió ayuda a quienes han pasado por el mismo proceso para que le recomienden un buen doctor.

En ese orden, la rapera Cardi B le escribió un comentario a través de Instagram: “Mi amiga can give you the best advice step by step (Mi amiga puedo darte el mejor consejo paso a paso)”.

Como resultado de eso la artista ha aumentado de manera ostentosa el tamaño de los glúteos. De igual forma es evidente que en los senos también ha aumentado.

Recordar que la Insuperable fue tendencia hace semanas cuando esta dio a conocer la nueva cartera Louis Vuitton valorada en 139 mil pesos.

La exponente del género urbano escribió en su cuenta de Instagram mientras mostraba la cartera, “Un detallito, feliz. Un caprichito para ir al supermercado, bajar al colmado, de vez en cuando ir a cenar por ahí… una cosita leve. Me salía”.

Destacar que los exponentes urbanos se han caracterizado por no limitarse a la hora de complacer sus costosos gustos.

Por: Fabian Polanco