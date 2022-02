Nuevo mensaje de Jenni Rivera en Instagram volvió a desatar dudas

“La inolvidable” Jenni Rivera ha causado revuelo los últimos días y su nombre se sigue colando a las tendencias en redes sociales por una serie de mensajes que han hecho desear a los fans de la estrella fallecida hace casi diez años, que estaría por volver a la escena musical.

En un primer mensajes se lee ‘2022′, días después una imagen en blanco y negro donde se le ve sentada y alzando la cabeza hacia atrás. Luego la leyenda ‘el legado continúa’. Ahora la tarde de este lunes 21 de febrero, “La diva de la banda” reapareció en su cuenta de Instagram.

Una fotografía que la retrata de frente, apareciendo sólo la mitad del rostro, es la imagen que acompaña el texto “ENGAÑÉMOSLO”. Lo que ha desatado al euforia de los fans de Jenni y gran cantidad de comentarios.

La publicación ha obtenido al momento casi 70 mil Me gusta y comentarios como el de su hermana Jacqie Rivera. Quien le escribió: “Oh, my goodness. Esa mirada, The most beautiful!!!”

Este nuevo mensaje ha vuelto a causar especulaciones respecto a qué se refiere. Pues aunque hay muchas personas que de verdad desearían un regreso de la diva a los escenarios. Otras juguetearon con la idea y escribieron mensajes a tono de broma.

“Si estás vivía, parpadea”, “O sea que no hay resurrección”, “Ya empieza las giras”, “Jenni, revive por favor” y “Ya di si estás vivía, please”. También, “Ya sabía que el pie que apareció en la tele no era tuyo” y “Ya digan la verdad, de verdad tengo esperanzas de que mi diva esté viva”. Además, “Te amo, Jenni, gracias por revivir”, “Mi chiquita la más viva”, “Me engañas más que mi ex” y “Te amo Jenni, por ti se las di a otro”, son sólo algunos de los comentarios.

En general, estos mensajes han dejado ver que vendría “algo grande” para la recordada intérprete de Querida socia. Como un disco inédito, un nuevo libro interesado, una película o un documental. Anunciados a cuentagotas por quienes se cree está detrás de las cuentas de redes sociales de Jenni, los miembros de la familia Rivera.

“No se que sea pero estoy muy emocionado”, “Se viene algo grande”, “Borraron todo el contenido de su Instagram, wow algo me dice que esto estará mucho mejor”, “Nueva música o un álbum”, “¿El último concierto en vivo”, “Nueva canción”, fueron algunos de los comentarios que se leen.

Y es que con el regreso de los mensajes de la llamada mariposa de barrio a la red social, las especulaciones o teorías sobre su muerte también han resurgido. Incluso en medio de los mediáticos problemas que atraviesa la dinastía Rivera.

Fue el el 9 de diciembre de 2012 cuando la cantante tomó una avioneta para viajar de Monterrey, Nuevo León, a la Ciudad de México. Cuando ésta desapareció poco después de su despegue. Tras varias horas de no saber de Jenni, se dio a conocer que el avión se estrelló en la Sierra Madre Oriental, en Nuevo León. Todas las personas que viajaban ahí murieron.

Después de exhaustivas investigaciones, las autoridades no lograron encontrar una causa para que la avioneta se hubiera estrellado. Los usuarios también recordaron algunos de los videos donde supuestamente se ve a la cantante con vida en diferentes lugares de Estados Unidos y México.

Una de las más recientes imágenes que circularon en redes sociales, donde supuestamente se ve a la intérprete de Mariposa de barrio viva, fue un video que a finales de 2019 trascendió ya que algunos usuarios aseguraron que Jenni seguía con vida y abrió su canal de YouTube, donde comparte algunas recetas de platillos.

