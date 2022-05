MET Gala 2022: los mejores looks de la alfombra roja

MET Gala 2022- La espera llegó a su fin, la alfombra roja de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York 2022 fue un festín para los amantes de la moda. En esta oportunidad, el “dress code” cuenta con tintes históricos, ya que se les solicitó que las creaciones reflejen la identidad en la evolución de la moda en Estados Unidos.

De la mano de los diseñadores Javier Saiach, Gabriel Lage, Patricia Profumo y Camila Romano, Infobae analizó la alfombra roja más emblemática de la moda y el diseño.

“Sin duda, la Gala de los MET volvió con todo y el dress code buscó la moda de entre 1870 y 1890″, describió Saiach. Mientras que Lage explicó: “Hay una mezcla entre el pasado y la actualidad. Lo que vemos es lo que se está viendo en las pasarelas internacionales. La moda que se viene es, sin dudas, la de esos años dorados”.

“La primera presentación más importante fue la de Blake Lively, con un vestido realmente impresionante, digno de la edad de oro de la moda y de Hollywood. Era más para un premio Oscar. El vestido, que era totalmente dorado, bronce y cobre, se transformaba en un color turquesa, con manchas en color cobre. Realmente inspirado en las aquellas películas y en ese Nueva York tan rico. Una vez más el Atelier Versace dio una cátedra de construcción a lo que nos tienen acostumbrados los vestidos de Donatella”, afirmó en diálogo con Infobae Saiach.

"Esto es realmente fabuloso"

Por su parte, Lage agregó: “No es solo un vestido magnífico, creado de una manera muy artesanal que debe haber llevado muchísimo tiempo de elaboración, porque además tiene el extra de la sorpresa, de que es transformable. Es una pieza que se puede transformar en otra con un cambio de línea. Esto es realmente fabuloso”.

“Anna Wintour está con una chaqueta con plumas de avestruz y un vestido íntegramente bordado en patchwork. Tiene un trabajo impresionante, con muchas horas de bordado. Es absolutamente actual. Hay un maximalismo fuertísimo. Hay joyas encima de una mini capa absolutamente trabajada y una tiara”, describió Lage a Infobae.

En tanto, Saiach agregó: “Con su tradicional cabello característico, este año se puso como accesorios una corona. Ella suele estar siempre vestida de Chanel con colores muy clásicos, siempre tirando a los grises. Esta vez rompió con la monotonía, usó plumas y bordados celestes, rosas, grises y negros, que hicieron un traje impactante. Se notaba que se esmeraron para que parezca hecho a mano y que se note la mano del hombre. Se nota como el relieve del bordado”.

“Ana Wintour es un emblema de la moda mundial. Con una increíble capa bordada, con accesorios de decoración en piedras, plumitas, y acompañado con una falda al tono. Un espectacular outfit. Una vez más, honrando su profesión con estas magníficas prendas de elegancia y sofisticación a su estilo”, señaló Profumo.

"Opulencia, lujo y poder"

Y Romano añadió: “Opulencia, lujo y poder. Está totalmente a tono con la temática y la potencia de color que hay en la paleta le funciona perfecto. La mezcla entre un tono pastel y un cobrizo, más la textura del bordado, me encantó. Los guantes elevan la elegancia y me encanto el juego de la cola con distintas tonalidades”.

“Increíble Vanessa Hudgens con este flamante diseño en gasa negra, totalmente en transparencia del cuello a los pies. Muy buen logrado y llevado este outfit sugestivo y elegante, excelente su peinado y make up. Sofisticación total”, afirmó Profumo en diálogo con Infobae.

En tanto, Saiach afirmó: “Impresionante con un vestido de Moschino totalmente transparente y trabajado la parte del pecho, para hacer como una suerte de corpiño, que no dejaba ver nada y marcando la tendencia de que la ropa interior se nota en el vestido, pero no como un culotte, sino como ropa interior chica y alta, provocativa. Un vestido que, si realmente fuera opaco, seria muy tapado, pero con las transparencias y el juego de los encajes lo hace muy sexy”.

“Luce un vestido con mucha transparencia, con unas mangas en organza globo y con transparencia en el pecho, con aplicaciones de encaje bordado, capas de gasa y una cola con encaje. Me encanta toda la propuesta, me parece super contemporánea, canchera y elegante y va super bien con la temática. Su look completo está muy bien logrado. Me fascina y el negro le da ese toque de elegancia”, explicó Romano.

“Me encanto. El trabajo del bordado y cómo luce la silueta y lo conecta en todo el cuerpo. Incorporando los accesorios al vestido. De película pero súper contemporánea”, afirmó Romano.

Al tiempo que Lage añadió: “Tiene un estilo muy diva de los años ‘70. El gorro de natación íntegramente trabajado en cristalería, muy utilizado en muchos shows en esa época. Un vestido asirenado o sirena con un escote joya, que está trabajado en cristalería y todo el vestido en una lycra aplicada con micro paillettes. Una mezcla de modernidad absoluta con esas divas de los 70, y los accesorios tienen que ver con ese escote, porque tienen también unos puños que simulan brazaletes creados igual que el vestido”.

“Lo más particular con este vestido es que tiene un corte al costado, pero básicamente es un vestido clásico. Lo que tiene en particular es que realmente es transparente, no se notan las partes ni la ropa interior. Un particularidad más, no hay una sola pinza. Está hecha a la vieja usanza, que es recortar los pedazos de encaje y volver haciendo la forma del cuerpo sin tener que pinzar o cortar. Él tiene un smoking espectacular en color azul noche, con los detalles en negro y el típico pañuelo blanco como accesorio”, afirmó Saiach.

Mientras que Profumo agregó: “Muy elegante este outfit con simulación de transparencia y un diseño de encaje entrecortado increíblemente logrado, aunque me hubiera gustado más descubierto el escote o un escote americano, liberando los hombros. La hubiera favorecido muchísimo más”.

“Vemos una mezcla bastante fuerte de una línea que tiene mucho que ver con estos años que es el leitmotiv de la MET Gala, pero que tiene una mezcla de art Decó, art Nouveau y tiene muchísimo de modernidad. Es un vestido con un trabajo que es absolutamente actual, que hacemos continuamente. Es un trabajo en hilo de seda hecho especialmente para esta pieza y creado absolutamente para la pieza, con muchísimas horas de trabajo, en micro paillettes y cristales, realizado sobre una transparencia. Me encantó porque es un trabajo que hacemos nosotros actualmente. Y es una mezcla de escotes. El estilo me parece fabuloso”, señaló Lage.

Al tiempo que Profumo señaló: “Con un espectacular vestido superpuesto en encaje plata con transparencia, excelente outfit con un perfecto peinado y make up que la enaltecen y la muestran más esbelta. Completamente ideal para su altura”.

“Alicia con una verdadera espectaculidad, es fantástico este traje. Tiene un vestido Fourreau palabra de honor, íntegramente trabajo en cristalería, engarzado totalmente en cristalería y con esta imagen tan perfecta de Nueva York en su capa de satén y asimétrica cortada en gajos, con cuello alto. Y todo este aplique en cristales swarovski en su base. Un trabajo magnífico. Fabuloso”, afirmó Lage.

Mientras que Romano destacó: “Luce un vestido al cuerpo íntegramente bordado con un corsé strapless y una capa toda bordada con detalles de la ciudad de Nueva York en cristales. Me parece increíble, super moderna. Y su look completo entre make up, pelo y accesorios y joyería, fueron impecables”.

“Un impresionante vestido verde, con drapeado en un tafetán parecería de seda natural, que tiene una capa espectacular. Es una actriz de alfombra roja, de Oscars y de miles de entregas de premios y esta vez se ve realmente impresionante con ese gran collar también y ese pelo tan moderno. Aunque no creo que esté para el MET gala”, analizó Saiach.

En tanto, Lage señaló: “Es una pieza en tafeta de seda natural, con un corte de gajos, un escote de hombros caídos y del mismo escote está sostenida la capa. En un color verde aqua un poquito subido, realmente maravillosa la pieza, super elegante. No sé si representa tanto la época, pero realmente es fascinante”.

“Muy sensual Emma Chamberlain en esta gala, increíble la sensualidad y simpleza de esta dama, acompañando un peinado y make up que es tendencia. Los géneros nobles y la combinación del blanco con crudo en esa falda al cuerpo, con arrastre, y esa blusa con mangas románticas y corta dejando ver el abdomen. Es increíblemente espectacular para su edad en una flamante red carpet internacional”, evaluó Profumo.

En ese sentido, Romano explicó: “Es en dos piezas. La silueta del top es con magna globo y tiene un drapeado y volados en el pecho en color nude. Y lo combina con una falda de crep con cola, en corte sirena. Es un look bastante moderno, minimalista y está correcta”.

Los looks más vanguardistas en MET Gala 2022

La polémica estuvo a la orden del día, con algunos looks que se excedieron de vanguardistas. Aunque, los expertos advirtieron algunos puntos a favor.

“Tiene un trabajo fabuloso, son todos cortes de laser y hace unas 4 colecciones que presentan estas líneas. El trabajo es magnífico y digno de apreciar, porque lograr el movimiento ondulante que tiene es fabuloso. Son piezas artísticas y esculturales. Trabaja diferentes tipos de texturas, pintan a mano. Es más, este no es de los más llamativos, hay algunos que lo son más”, dijo Lage.

Por su parte, Profumo añadió: “Aunque me llevó a un look extraterrestre, está muy bien logrado en versatilidad y vanguardia. Es exótico, y novedoso. Muy incómodo para ser usado, pero debemos reconocer que es un diseño excelentemente histriónico y muy bien logrado”.

“Llegó a la alfombra roja con una performance, su look oversize esta compuesto en capas. Combina varios géneros como la seda, el terciopelo, satén y detalles bordados en una misma pieza. un trabajo en patchwork mas volumen. También se ve por debajo una sastrería con cambios en su morfología. El moño y la camisa como iconos del black tie. Complejo y con muchísimos recursos de diseño”, aseguró Romano.

Al tiempo que Lage agregó: “Es una pieza que va a dar mucho que hablar, que a no todos les va a gustar pero tiene un trabajo fabuloso. La falta está compuesta con dos o tres tipos de textiles distintos que son difíciles de combinar, tiene rellenos para dar volumen, una mezcla absolutamente de estilos. Una camisa debajo de un corsé rígido con forma de musculosa, realmente es una mezcla muy extravagante. Es una pieza que puede dar que hablar, puede no gustar o encantar, pero tiene un trabajo fabuloso de costura”.

INFOBAE