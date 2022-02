Javier Bardem y su pareja Penélope Cruz nominados a los premios Oscar

España.- El actor español Javier Bardem, este martes fue nominado a los premios Oscar para la edición de este año por su actuación en Being the Ricardos. En tanto ha dado una rueda de prensa en Madrid para valorar su candidatura.

El intérprete, de 52 años, ha celebrado que él y la actriz Penélope Cruz, que también es su pareja, hayan sido nominados a la vez.

En el caso de Cruz nominada a los premios Oscar, a mejor intérprete principal por su papel en la película de Pedro Almodóvar Madres paralelas.

Premios Oscar

“Quiero decir, yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo, no hubiera sido una celebración. Y el hecho de que suceda a la vez me parece mágico. Y el hecho de que su nominación sea por un papel en español por segunda vez me parece algo extraordinario e histórico, hablando de marca España. También echo de menos a Pedro [Almodóvar], como director y guionista”, ha Bardem.

Bardem, ha lamentado que la película de Fernando León de Aranoa El buen patrón, en la que él tiene el papel protagonista, no haya entrado en las nominaciones a los Oscar.

Finalmente Bardem también se acordó de su madre la actriz Pilar Bardem, quien falleció en julio de 2021 “Sé que a mi madre estas cosas le hacían mucha ilusión, mucha. Siempre rezaba a sus santos y a sus padres para que nos pasaran cosas buenas. Y sé que mi madre en este momento debe estar disfrutándolo y riéndose. Y por supuesto que ha hablado con ella, antes y después, y se lo he dedicado a ella”.

Encanto consigue tres nominaciones a los Premios Óscar

"Encanto", el filme de Disney ambientado en Colombia, confirmó tres nominaciones a Premios Óscar, en categorías de mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción original.

Con estas nominaciones, Encanto empata con tres candidaturas con la también cinta animada "Flee" (Jonas Poher Rasmussen) dirigida por Byron Howard y Jared Bush.

Que acudirá con grandes expectativas a la cita en la que se entregarán las estatuillas.

Sin embargo, "Encanto" se encuentra muy bien posicionada con respecto a sus competidoras en la categoría de mejor película de animación.

En la que se batirá cobre con "Luca", "The Mitchells vs The Machines" ("Los Mitchell contra las máquinas).

Igualmente, con "Raya and the Last Dragon" ("Raya y el último dragón") y la mencionada "Flee".