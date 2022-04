Cristian Castro organizó cumpleaños a su hija y lo dejó plantado

La famosa actriz y cantante mexicana Verónica Castro compartió en su cuenta oficial de Twitter una publicación en la que anunció una lamentable noticia que incluye a su hijo Cristian Castro, famoso cantante mexicano.

Ello después de que el intérprete de Azul organizara una fiesta sorpresa a su pequeña hija Rafaela Castro la cual cumplió 8 años de edad y que dejó plantado a su padre durante la celebración.

Fue entonces que la presentadora de Big Brother anunció en el post que la menor nunca llegó a su fiesta. Por lo que espera que pronto se puedan encontrar juntos la niña y su papá.

El mensaje lo acompañó de una imagen de la presunta invitación al festejo de su nieta. Se especuló que tal situación se debió a que Paola Eraso, ex pareja del cantante, decidió no llevar a Rafaela al evento sorpresa.

En la publicación se pudo leer: “Cris le preparó su festejo pero no llegó, espero se puedan encontrar en algún momento”, aunado de diversos emojis que denotaron su tristeza. Lo que derivó a que varios seguidores de la cantante opinaran al respecto en el post.

“Que injusto... Muchos papás viven así, esperando festejar cumpleaños”. “Así pasa con mujeres frustradas, resentidas y rencorosas, que utilizan a los hijos como moneda de cambio para desquitarse de su ex. Al final los hijos sufren más y los abuelos”. “Que triste, no importa que sea, traten de que no se perjudique la bonita relación que tienen. Abuela-Nieta y Papá-Hija. Ojalá se puedan ver pronto, como dicen. Rafaela es una niña con buena vibra, que contagia toda la familia. Feliz cumple Rafaela, hija de muchas en México”, fueron algunas reacciones de los seguidores de Verónica.

Cristian Castro y ex novia no terminaron en buenos términos

Tiempo atrás, Cristian Castro y su antes novia no terminaron en buenos términos. Pues se rumoró que ambos tuvieron algunos pleitos después de su relación, por lo que la madre de la menor prohibió que Castro pudiera tener acercamiento con su hija. Sin embargo, el pasado mes de febrero fue la última vez que se les vio juntos a Rafaela y a Cristian, en una firma de boletas en la cual el intérprete de Por amarte así asistió en la actual escuela de la menor.

Diversos medios consideraron que otra explicación a la falta de la nieta de Verónica Castro a su cumpleaños, se debió a la lejanía de un país a otro, ya que Rafaela Castro vive con su madre en Colombia, Bogotá; y su padre le organizó la fiesta en Uruguay. No obstante, el tweet de la presentadora preocupó a los internautas, pues se sabe que no realiza publicaciones de este tipo muy a menudo.

Hasta el momento no se han presentado más declaraciones que expliquen el por qué la menor de ocho años dejó plantado a su padre en Uruguay, pues ninguno de los implicados ha aparecido en ninguna de sus redes sociales. Asimismo, esta no es la primera vez que Cristian tiene estos problemas con sus cónyuges, ya que se dio a conocer que Valeria Liberman no ha permitido hasta el día de hoy que Verónica conozca y conviva con sus demás nietos.

Fuente: Infobae