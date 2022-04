Chris Rock se niega a hablar del bofetón de Will Smith

Santo Domingo, RD. - Chris Rock ha dejado claro que prefiere dejar atrás el altercado con Will Smith, quien en la ceremonia de los Oscar subió al escenario y le propinó una bofetada luego de que el presentador hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith.

Este martes en la noche Rock se presentó para un stand-up sorpresa en el Comedy Cellar de Nueva York, y antes de cualquier petición del público les dejó saber que no hablaría del tan sonado tema.

Según dijo una fuente, tan pronto como Chris subió al escenario tomó el micrófono y dijo: "Baja tus expectativas, no voy a abordar esa mierda".

También contó que el comediante bromeó sobre el nuevo interés del público en sus actuaciones de stand-up y que estaba trabajando en material porque "de repente, la gente se preocupó por sus primeros espectáculos".

Chris Rock prefiere mantener el silencio

Hasta el momento Rock ha preferido mantenerse en silencio tras lo sucedido con Smith. No obstante, el comediante ofreció un show en el teatro The Wilbur de Boston, MA, donde dijo que todavía estaba "procesando" el asunto.

El segundo día de su show un miembro de la audiencia gritó: "¡Qué se jod... Will Smith!", pero contrario a lo que se esperaba este defendió al actor: "No, no, no, no, no...", contestó.

Luego de lo sucedido, Smith se disculpó con la Academia y con el propio Rock. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", sostuvo.

Días después el protagonista de King Richard renunció a la Academia, por el daño causado tras su actuación violenta en la gala de los Oscar.