Charly García sufre accidente, pero está fuera de peligro

El icónico músico argentino Charly García, de 70 años, se encuentra internado desde el pasado 22 de febrero debido a un accidente doméstico. Un amigo suyo periodista aseguró que el músico está "perfectamente atendido por personal médico" y acompañado por sus seres queridos.

“El círculo más íntimo de Charly García informa que está perfectamente atendido por personal médico”, escribió el periodista argentino Beto Casella. Agregó que “está sanando su pierna quemada”. Además, reveló que está “absolutamente contenido por su hijo Migue, por su hermana y por su pareja, Mecha”.

Casella desmintió las versiones que afirmaban que el legendario músico se recupera en soledad de la “quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo ocasionado por un accidente doméstico”, según indicó el primer comunicado oficial del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Asimismo, desmiente rotundamente que el cantante esté ‘solo’ atravesando este trance, como publicaron algunos medios.

El comunicado emitido el miércoles 9 de marzo informa que Charly García fue internado por una quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo. Quemadura ocasionada por un accidente doméstico. Su intervención requirió múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica y presentó complicaciones clínicas propias del caso que el músico fue superando.

“Su pronóstico es reservado”, indicaron y agregaron que el músico continuaría con el mismo plan terapéutico.

El accidente de Charly García

El cantante de 70 años estaba fumando en la cama. "Se habría incendiado la sábana, la sábana se le pegó a la pierna y ahí se le habría producido la quemadura”, indicó otro periodista argentino que aseguró que incluso el círculo cercano de Charly García no estaba al tanto de la situación. “Me comuniqué con Pablo Cullel, que es cercano a la familia Ortega y me dijo que no sabía nada. Después hablé con Julieta Ortega y me dijo que se enteró por nosotros”, sostuvo.

“De hecho, está internado hace 15 días y la información a nosotros nos llegó ayer”, agregó el periodista Daniel Ambrosino y confirmó que el rockero se encuentra fuera de peligro. “Parte del tratamiento es ir sacando diariamente la capa de piel que se va formando e ir limpiando la zona hasta que llegue el momento de la cicatrización”.