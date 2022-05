Francisca está próxima a caminar al altar y a pocos días de su boda por la iglesia, la dominicana mostró ante sus seguidores su cambio físico desde el mes de agosto de 2021 hasta el mes de mayo de ese año.

La presentadora de Despierta América hizo una comparación de dos imágenes usando el mismo atuendo, con 9 meses de diferencia. Es visible el cambio físico de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015.

View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

“A pocos días de mi boda quiero compartir con ustedes este antes y después. De verdad que el trabajo, la dedicación y la entrega tienen su recompensa. Fue muy emotivo para mi, cuando vi estas fotos. Solo viéndolas una al lado de la otra pude darme cuenta de cuánto había recorrido, y pude apreciar de verdad el cambio. Sinceramente miro a la Francisca de la izquierda y recuerdo que se sentía presionada por una sociedad que le exigía ser una mujer perfecta y en un momento llegó a pensar que nunca se recuperaría y sentía miedo. Y luego veo a la Francisca de la derecha que aunque todavía no es el final, se siente muy cómoda con su cuerpo tal cual está y muy orgullosa del trabajo realizado, de su valentía y enfoque”, escribió Francisca al compartir las imágenes.

Asimismo, agradeció a las personas que formaron parte de su cambio físico, tales como el entrenador personal Yasmani y Alejandro Chában y Yes You Can!

Ante estas reveladoras imágenes, la dominicana ha recibido cientos de mensajes de amor por parte de sus seguidores de Instagram. Estos son algunos de los mensajes que he recibido la presentadora.

“Me das esperanza, yo estoy ahora como la de izquierda pero se que estaré en el lugar que quiero estar al igual que vos”, “Cuando se quiere se puede”, “Muchas felicidades por tu logro yo sabía que podías y que lo lograría. Muchas bendiciones”, “Mi querida Francisca querer es poder“ y “Eres hermosa como quiera” son algunos de los más destacados.

La publicación cuenta con más de 195,000 me gustas y más de 4,200 comentarios hasta el momento.

A pocos días de la boda, la dominicana reveló los regalos que agregó a su lista y que espera recibir en su matrimonio. Una tabla para quesos, un juego de maletas y un robot aspiradora destacan entre esos obsequios.