Academia condena y Will Smith se disculpa

La dirección de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood hizo publico un comunicado en el que condenó la violencia del actor Will Smith, ganador del premio al Mejor Actor, tras irrumpir en el escenario y abofetear a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar la noche del domingo.

"La Academia condena las acciones del Sr. Smith en la ceremonia de anoche", afirma el comunicado. "Hemos iniciado una revisión formal del incidente y exploraremos las medidas y consecuencias según nuestros estatutos, código de conducta y las leyes de California".

El código establece que la Academia se "opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación", incluidos aquello miembros que actúan "de una manera que viola los estándares de decencia".

Igualmente se reserva el derecho de que la junta de la Academia suspenda o expulse a quienes infrinjan el código.

La actriz afroamericana Whoopi Goldberg, ganadora del Oscar y quien hace poco fue sancionada por una importante cadena de televisión norteamericana debido a una expresión que minimizó el holocausto, ha dicho que es poco probable que Smith pierda su premio. "No le vamos a quitar ese Oscar", vaticinó. "Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que van a hacer".

Marshall Herskovitz, productor cine, a quien se deben filmes como El último Samurai o Traffic, entre otros, tuiteó temprano el lunes por la mañana: "Pido a la Academia, de la que soy miembro, que tome medidas disciplinarias contra Will Smith. Deshonró a toda nuestra comunidad".

Mientras que el director, escritor y productor negro Roger Ross Williams, miembro de la junta directiva de la Academia, le dijo a "The Hollywood Reporter" que la confrontación lo hizo llorar porque "refuerza los estereotipos sobre las personas negras y me duele hasta la médula".

La bofetada que le dio la vuelta al mundo en 80 segundos ha opacado la gala 94 de la entrega de premios.

Arrepentimiento de Will Smith

Esta noche a través de un comunicado de Will Smith se ha disculpado públicamente con Chris Rock, parecería que impulsado por la situación en que se encuentra, que podría costarle el Oscar. Aún estaría por ver el real arrepentimiento del actor de "King Richard".

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente" dice el comunicado.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", agrega.

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros" expresa el comunicado y concluye: "Soy un trabajo en progreso. Atentamente, Will".