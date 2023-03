Yailin La Más Viral se graba bailando «Se nos perdió el amor»

La cantante dominicana Yailin La Más Viral publicó unas historias en Instagram en la que cantó varios temas de salsa romántica, lo que hizo que muchos hablaran sobre cómo se siente actualmente la ex de Anuel AA.

En las publicaciones que hizo la intérprete de Chivirika cantó el exitoso tema Se Nos Perdió El Amor, de El Gran Combo. Luego cantó una parte de La Noche Más Linda, de Adalberto Santiago.

En estos videos, la dominicana apareció con un vestido blanco de gran abertura. Algo que a muchos no gustó y así se lo dijeron en las redes sociales.

“Vulgaridad a la orden del día», «A ella le gusta eso y hay que dejar que las personas hagan lo que quiera si no te gusta elimínala y ya», «Quien debe estar preocupada por ser un modelo de mamá, es ella, su esposo y su familia, el tiempo pasa y la vida te premia por las buenas acciones o te pasa la factura donde más te duela”, escribieron los usuarios.

Otros mensajes que se leyeron en la publicación fueron: “Está muy hermosa, more, pero debe guardar tu riesgo 😍 y darle calor a la baby”, “Hermosa, Dios te bendiga, sigue rodeándote de gente buena, superaste cada día como lo estás haciendo, eres bendecida, eres hija amada de Dios. Que sea él dirigiendo tus pasos, y ayudándote en todos tus sueños. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece”.

Indirectas entre Anuel AA y Yailin La Más Viral

La expareja ha acaparado titulares por su ruptura, que se dio poco antes del nacimiento de su bebé Cattleya.

En medio de estos días tan convulsos, ambos han publicado mensajes que muchos consideran que se tratan de indirectas entre ellos.

Por ejemplo, la dominicana subió una historia en la que dijo: “Si me necesitas, abrázame, si ves mi defecto, mejórame, no me dejes sola, acompáñame”.

Mientras que el boricua, por su parte, dejó una reflexión en su cuenta en Instagram. “El que da y nunca recibe, un día se cansa. Recuérdalo bien… la razón no siempre tiene que ser la tuya. Vive y aprende, recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte porque el que la cree que mucho tiene y no lo cuida… ¡Un día lo pierde!”, fue el mensaje que se leyó.