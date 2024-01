Yailin atacó a Anuel AA y llamó «cabareteras» a comunicadoras

Yailin La Más Viral arremetió en contra de su exesposo, Anuel AA, y lo acusó de ser un mal padre. Además, se defendió de las críticas constantes que recibe sobre la crianza de su hija por algunas comunicadoras, a las que no menciona, pero para las que usó calificativos como «prostitutas baratas» y «cabareteras de mala muerte».

Principalmente, a través de un live de Instagram, la dominicana arremetió en contra de Anuel AA. A este lo acusó nuevamente de ser un mal padre por no hacerse responsable de Cattleya.

«Mi hija está mejor que todo el mundo. Él otro dando like a la mierda ahí», dijo la famosa sobre las supuestas reacciones de Anuel AA con las que aprobaría las versiones de que la pequeña no está bien cuidada en las manos de ella.

“Ni sabe cuánto calza su hija. Que venga y la busque entonces. Porque cuando estuve sola y tuve una amenaza de aborto, yo no vi a nadie ni él apareció”, expresó notoriamente molesta sobre su ex.

Asimismo, la intérprete aseguró que no nunca le ha pedido dinero a Anuel AA para los gastos de la pequeña, quien nació el 24 de abril de 2023.

“Yo puedo ser loca y todo, pero no ando mendigándole a nadie ni por un ‘Pamper de leche‘ (en referencia a un pañal) para mi hija”, puntualizó.

Yailin arremete contra comunicadoras

Además de asegurar que Anuel AA no vela por el cuidado de Cattleya, Yailin “La Más Viral” también se refirió a las presentadoras que la han cuestionado por la crianza que le da a su hija.

A través de sus historias de Instagram, la famosa escribió: “A esta comunicadora, de todos estos cueros sucios, opinando (de) vidas ajenas, en hijo ajeno, hijos que están mejores que los de ella: vaya y (tenga un bebé)”, expresó.

Aunque no la mencionó directamente, la famosa posiblemente se refirió a la animadora Amelia Alcantara por la polémica opinión que dio en el programa ‘Fogarate Radio’.

“Voy a decir por qué no está bien: donde hay coro, bebedera, hookah, música y bullo, la niña chiquita no debe de estar. En cualquier descuido, tú no sabes lo que le pueda pasar”, sentenció Alcantara.