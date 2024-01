Vea por qué el Tribunal de Puerto Rico cita a Anuel AA

El trapero Anuel AA enfrenta un nuevo caso legal. El juez Pedro Delgado del Tribunal Federal de Puerto Rico emitió una orden en su contra por «rebeldía«. Lo acusan de no responder a una demanda millonaria de la agencia de publicidad Buena Vibra Group (BVG) por supuesto incumplimiento de contrato.

La empresa demandó a Anuel en agosto del 2023 y a su compañía Real Hasta la Muerte por $1.8 millones de dólares. Acusan a Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, de no pagar los gastos de campañas de promoción de su disco Las leyendas nunca mueren.

Según la agencia de publicidad, dice que pagó la jugosa suma de $960 mil dólares a Ultimate Fighting Championsip (UFC) para promocionar el álbum de Anuel y no han sido reembolsados por el artista. «Además, a BVG también se le deben 10 mil dólares por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su exesposa, la artista conocida como Yailin la Más Viral», detalla la demanda, según reporta Univision.

«A BVG también se les debe una cantidad no menor a 200 mil dólares como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados», añade la demanda.

La agencia de publicidad también exige «por concepto de daños una cantidad no menor a 194 mil dólares por la pérdida de ganancias que ha sufrido al no tener la oportunidad de invertir en otros proyectos el dinero adeudado por los demandados». Hasta ahora, Anuel no ha dado declaraciones sobre este tema.

Anuel AA ha estado utilizando sus redes sociales para promocionar sus temas; en estos momentos promueve la canción «Pa ti estoy» que grabó en colaboración con Ozuna y Chris Jedi. Tal parece que, de momento, no quiere pronunciarse en este asunto.

Con información de: People en Español