Anuel AA le responde tiraera a Arcángel: “Soy mejor que tú, los números no mienten”

A una semana de que Arcángel le lanzara su más reciente tiraera, bautizada como “Feliz Navidad 8″, Anuel AA decidió responder al tema y esta noche publicó “Glock, Glock, Glock”.

“Te moriste Arcangel saliendo del dealer con la PESTE A M*ERDA EN LA BOCA CHOTA”, escribió el trapero puertorriqueño a través de su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, en el tema con una duración de 10 minutos, el llamado “Real Hasta la Muerte” lanzó versos como: “Soy mejor que tú, los números no mienten”, “Tú ere’ un gángster de rede’, habla la mier.. que tú quiera” y “Solo has tenido un álbum número uno en Billboard y has tirado veinte”. De igual manera, insinuó nuevamente que Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, “es un chota”.

Además, habló sobre otros exponentes del género, como Tempo, Cosculluela y Bad Bunny. De igual forma, mencionó al fenecido hermano de la voz de “La Jumpa”, Justin Santos,quien falleció en 2021 tras un accidente vehicular en el puente Teodoro Moscoso en San Juan. “Cuenta las vece’ que botaste a Justin de tu casa, porque me defendía cuando tú a mí me tiraba’”.

Por último, a través de sus redes sociales, Arcángel reaccionó de manera burlona al tema de Anuel AA y le anticipó que a medianoche estaría lanzando una segunda “tiraera”, que llevaría por nombre “Narcan”.

Cabe mencionar que hace varias semanas la voz de “Más rica que ayer” utilizó su Instagram para atacar a Arcángel, insinuando que su carrera dependía de colaboraciones con Bad Bunny. Todo esto, luego de que la voz de “La Chamba” indicara en una entrevista que ya no consideraba a Anuel AA como su amigo.

“Mañana concierto SOLDOUT en Washington Dc y tú Arcángel esperando q bad bunny te monte en una canción o te invite pa un concierto pa poder revivir tu carrera y tu q esperas pacientemente maman… en todas las entrevistas, tranquilo q ya mismito te lleva pal dealer brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta, eso lo ponen en la calma nama cuando tú llega pa q no te sientas mal”, escribió Anuel AA.

Ante esto, Arcángel lanzó “FN8″ y luego, en entrevista con Jorge Pabón “El Molusco”, aseguró que Anuel AA envidia al “Conejo Malo”.

“Él le tiene una envidia cabr… a Bad Bunny. Estamos hablando de un tipo, que cuando le mencionan a Bad Bunny le crece el pelo, porque él no tiene mucho”, contó entre risas el exponente urbano.

“Si hay alguien que es una persona envidiosa, es ese … sufre de eso. Por eso, es que puede tener el éxito que tenga y siempre lo ves encojo… Porque el éxito de los demás, aunque él sea exitoso, le molesta”, terminó diciendo Arcángel.