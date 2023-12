Por declaraciones de Arcángel, Anuel AA cambia su foto de perfil

Para nadie es un secreto que la enemistad entre Anuel AA y Arcángel es real, estos artistas han dejado claro que sería mejor ni coincidir. Al menos eso es lo que demuestran públicamente. Luego de unas palabras de la maravilla, Anuel cambio su foto de perfil de instagram.

La foto que colocó en modo de sarcasmo es un montaje que él aparece esposado, Arcángel y Molusco sujetándolo mientras que Bad Bunny está más atrás.

Aunque el intérprete de Pa’ que la pases bien, omitió el motivo exacto de su enemistad con Anuel en una entrevista en Molusco tv, dejó caer sus indirectas. Dónde dijo que el que diga que el dinero no cambia a las personas es porque no está haciendo dinero y mencionó que 18 años atrás escribió una canción con ese mensaje.

También afirma que para ser rico hay que tener inteligencia, así el dinero no se esfuma y no te lo roban. Confirmó que por ética no confiesa exactamente lo sucedido en la relación de ellos y que no lo iba a hacer ahora porque están en enemistad. También dejó claro que no le interesa volver a tener la amistad que algún día lo unía a Anuel AA.