“Usted ni mi nombre se sabe”, Cristian Casablanca responde a Lenín Solano

En respuesta a las acusaciones planteadas por el abogado Lenín Solano, quien afirmó que su nombre figuraba entre las 16,958 personas cuyos registros de antecedentes penales habían sido alterados por los imputados de la Operación Gavilán, el numerólogo Cristian Casablanca no se quedó callado. Utilizando las redes sociales como plataforma. Casablanca lanzó un video en el que arremete directamente contra Solano, desplegando una serie de epítetos despectivos y tildando al abogado de estar mal informado sobre su identidad.

En un tono cargado de confrontación, Casablanca no escatima en palabras duras al dirigirse a Solano, catalogándolo como «Hijo de la sem***a, animal, yegua, bestia, burro y chivo». Entre otros términos ofensivos. El numerólogo sostiene que los impedimentos de salida se emiten a nombre de personas y no de empresas. Argumentando que «Cristian Casablanca» es el nombre de su compañía y no su nombre legal.

Casablanca hace hincapié en que ha viajado en repetidas ocasiones por el aeropuerto sin enfrentar problemas, indicando: «Yo entro por el aeropuerto 500 veces». Además, insta al abogado Solano a informarse adecuadamente antes de hacer afirmaciones públicas y sugiere que nadie le había consultado sobre el asunto y dejándole saber al abogado que “nadie le preguntó”.

“Lo que pasa es que estos animales del país, que estudiaron y dicen ser abogados, piensan que mi nombre es Cristian Casablanca, mald**o animal, bestia, yo entro por el aeropuerto 500 veces”

El numerólogo afirma que las acusaciones carecen de pruebas sólidas y desestima los señalamientos de Solano como «mierda», defendiendo su posición enérgicamente. A lo largo de su discurso, Casablanca subraya la falta de sustento en las alegaciones del abogado y desafía a Solano a presentar evidencia concreta que respalde sus palabras.

Este intercambio público entre Cristian Casablanca y Lenín Solano ha generado controversia y atención en las redes sociales. Destacando las tensiones y la acalorada disputa entre las dos partes involucradas.

Acusaciones a Casablanca

Adrián Donato Salcedo Rosario, mejor conocido como Cristian Casablanca, habría beneficiado del servicio ilícito que ofrecía una red de corrupción que supuestamente borraba antecedentes penales de la base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

La información salió a reducir de unos de los 12 imputados durante su manifestación en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Que este martes conoce la medida de coerción en contra de los implicados en este proceso judicial conocido como Gavilán.

“En el tribunal salió a relucir que Cristian Casablanca, beneficiado con un impedimento de salida producto de este entramado, de todo lo que la Procuraduría está investigando”. Manifestó el abogado Lenin Solano, representante legal de la imputada Dilcia Argentina Núñez Santos, quien trabajaba como médico en el Centro Penitenciario de La Victoria.