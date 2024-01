Todo lo que debes saber sobre ‘Road House’, película protagonizada por Jake Gyllenhaal y filmada en RD

La película “Road House”, que se firmó en el municipio Guayacanes de la provincia de San Pedro de Macorís el 15 de octubre del 2022, y que contó con la visita del presidente Luis Abinader en el set de la película, estrena en este año su nuevo tráiler.

El primer tráiler de Road House prácticamente cuenta la historia de Dalton, un peleador de la UFC que, después de terminar su carrera profesional, no se deja de meter en peleas y tiene problemas para ganar algo de dinero, así que esto lo lleva a trabajar como cadenero en un bar donde los clientes suelen causar más problemas de los que el equipo del lugar puede manejar.

La nueva versión de Road House, que lleva el nombre de El Duro en español, busca reivindicar la historia original con una historia de suspenso y acción, que no deja de tener algunos elementos de comedia que la conectan con la anterior.

35 años después, Road House busca reivindicarse, esta vez con uno de los actores más populares de la actualidad, Jake Gyllenhaal, como protagonista.

Cuándo y dónde se estrena Road House

La nueva versión de Road House llega a Prime Video el 21 de marzo de este año.

El reparto de Roa House

El nominado al Oscar Jake Gyllenhaal interpreta a Dalton, el protagonista de esta historia, y está acompañado por Billy Magnussen, quien interpretó a Logan Ash en No Time to Die, Daniela Melchior, a quien vimos como Ratcatcher 2 en The Suicide Squad, Lukas Gage, de series como Euphoria y la primera temporada de The White Lotus, y Jessica Williams, quien apareció en la serie Shrinking junto a Harrison Ford.

¿De qué trata la película Road House?

La sinopsis de El Duro dice: En esta versión reimaginada llena de adrenalina del clásico de culto de la década de los 80, el ex peleador de la UFC, Dalton (Jake Gyllenhaal), acepta un trabajo para encargarse de la seguridad en un bar ubicado en una carretera en los Cayos de Florida, solo para descubrir que este paraíso no es lo que parece.

La película sigue a Dalton, quien después de tener una carrera exitosa en la UFC, termina en una situación complicada y con problemas de dinero, pero él llama la atención de la dueña de un bar de carretera, quien le ofrece un trabajo como cadenero del lugar.

Ahí, Dalton debe usar sus talentos y habilidades como peleador para intentar mantener las cosas bajo control y alejar a los clientes problemáticos que han estado llegando al bar y que pueden causar un gran problema para la dueña y el equipo. Claro que las cosas no son tan simples como él espera y alejar a algunos clientes es solo una parte de todo lo que tiene que hacer. Por lo que vemos en el trailer, entre todo esto también hay un poco de drama romántico entre Dalton y una enfermera que cura sus heridas después de una pelea.

Con relación a la película

La película Road House, que se estrenó en 1989 y mostraba a Patrick Swayze (el legendario actor de la película Dirty Dancing) como un peleador experto en artes marciales que, después de una racha de mala suerte, acepta un trabajo como cadenero en un bar, donde debe ayudar a mantener la paz y a sacar a cualquier cliente que intente causar problemas.

La película se llevó 5 nominaciones a los Premios Razzie (sí, son los premios a lo peor del cine), incluyendo peor película, peor actor y peor director, pero se convirtió en un clásico de acción y en una de esas películas que son tan malas, que no puedes dejar de verlas.

Con información de: Gq.com.mx