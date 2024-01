Tekashi69: Los nuevos desafíos legales que podrían devolverlo a la corte en RD

El artista estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi69, fue puesto en libertad este viernes en República Dominicana. Esto, tras ser sujeto a medidas cautelares por presunta agresión a la artista urbana Yailín ‘La Más Viral’. Sin embargo, su liberación no marca el fin de sus problemas legales.

A pesar de que la fiscalía solicitó un año de prisión preventiva, la jueza decidió liberarlo con una fianza de tan solo 500 dólares, a pesar de la seriedad de las acusaciones de Wanda Díaz, la madre de Yailín, y con la condición de no abandonar el país. Además, Tekashi está obligado a presentarse cada dos meses, específicamente los días 30, para seguimiento.

Aunque la jueza impuso una orden de protección a favor de Yailín y su madre, la fiscalía, aparentemente alineada con Wanda, planea apelar la decisión debido a que argumentan que la jueza no consideró el testimonio de Wanda y pasó por alto pruebas encontradas en un celular en la celda de Tekashi, el cual supuestamente lo utilizaba para amedrentar a testigos, lo que sugiere una posible reincidencia.

Yailín declara a favor de Tekashi69

El abogado de Tekashi, al hablar después de su liberación, destacó un aspecto crucial en el proceso judicial. Citó las palabras de Yailín, quien habría declarado: «No soy una víctima, mi madre no me representa. No soy menor de edad, él no me hizo nada y todo es un montaje».

La ambigüedad y la controversia rodean el caso de Tekashi69, y la incertidumbre sobre su futuro legal permanece latente. La posibilidad de un regreso a la cárcel se cierne sobre él, con nuevas razones que emergen de este último episodio judicial.

