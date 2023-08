El hijo mayor de Michael Jackson, escribió un mensaje especial a su difunto padre, justo este 29 de agosto cuando el denominado Rey del pop habría cumplido 65 años.

Prince Jackson, de 26 años, quien se ha hecho cargo de las labores benéficas de su papá, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir las emotivas palabras especiales para el Rey del Pop, en este día especial.

Feliz cumpleaños papá. Te amo y te extraño”, comenzó escribiendo el joven en su cuenta de Instagram. Cabe recordar que el Rey del Pop falleció el 25 de junio de 2009, poco antes de cumplir 50 y emprender la gira que marcaría su retorno a los escenarios. Prince Jackson.

“Puede que te hayas ido, pero no te hemos olvidado. Estás en nuestros corazones todos los días”, finalizó Prince en el posteo que acompañó con una foto en la que aparece el cantante junto a sus tres hijos.

El legado del Rey

Para continuar el legado de su papá, el joven se ha dedicado al trabajo detrás de cámara y también, ha tomado el mando de las campañas benéficas que Jackson realizaba.

Es bueno recordar, que pese a los claros y oscuros de su vida, el artista se caracterizó siempre por ser uno de los famosos que más dinero ha aportado a labores filantrópicas.

Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana (Estados Unidos) Era el séptimo de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson. Comenzó su carrera siendo sólo un niño de 11 años junto a sus hermanos en los Jackson Five, con quienes lanzó temas de éxito como I Want You Back o ABC. Sin embargo, ya a la edad de cinco años había mostrado un increíble talento para la canción en una función navideña del colegio.

Si la icónica estrella del Pop estuviera aún con vida, quizás estaría haciendo colaboraciones con intérpretes nuevos o tratando de limpiar su imagen. Lo cierto es que siempre será la estrella que ha quedado en la historia de la cultura pop.