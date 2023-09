Tamara Martínez responde: «No tengo ninguna enfermedad mental»

A través de su cuenta en Instagram, la comunicadora Tamara Martínez salió al frente de los ácidos comentarios en su contra. Entre ellos, que «se medica» o que padece» una enfermedad mental, luego que afirmara que ningún hombre la golpeó.

«No tengo que medicarme porque hasta ahora no padezco de ninguna enfermedad mental. Ningún hombre me ha golpeado y el día que eso pase pobre de él. Y por último mis hijos están perfectos. Ninguno de los dos tienen problemas ni han presenciado nada que los dañe», expresó Tamara Martínez.

Se refiere la comunicadora al incidente que se hizo público sobre su relación con el abogado Emilio López, a quien se le varió una medida de coerción en el caso de presunto delito de violencia de género en contra de la presentadora.

Esta nueva publicación de Tamara Martínez generó decenas de comentarios. Muchos de ellos asegurando muchos aseguran que la comunicadora volverá con el abogado.

«Esta está volvió con el tipo, de verdad no sé cuál de los dos está más de amarrar», «Mi consejo haga lo que le de su gana , es su vida !! Total a nosotros nos importa… vuelva con su enano y si le dan golpes cójalo calladita que ninguno de nosotros somos familia tuya», «Si no quieren que opinen en sus vidas, no las expongan», «No vuelva con ese hombre que solo te usa para quetarte tu dinero es una persona con un corazón muy negro yooo que lo llegue a conocer y lo estudie entendí la maldad que tiene dios te cuide siempre y alejalo de tu vida por tu bienestar», «Pues vuelve con tu verdugo mi hija. Pero eso si cuando pase algo no vuelva a venir a subir tus videitos aqui de victima…» son algunos de los comentarios.