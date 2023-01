Stephen «tWitch» Boss tendrá funeral privado en Los Ángeles

Estados Unidos.- Stephen «tWitch» Boss está recibiendo un emotivo adiós de sus allegados esta semana, con una reunión más grande, que está planeada para honrarlo en masa.

Según TMZ, la difunta personalidad de los medios será enterrada este miércoles por la tarde en Los Ángeles, en lo que será un funeral pequeño e íntimo al que asistirán familiares cercanos.

Según medios estadounidenses habrá una ceremonia de celebración de la vida más grande de la vida del DJ en un futuro cercano, que se llevará a cabo para amigos cercanos y las personas que Stephen consideraba su familia.

Funeral

Presumiblemente, el memorial más grande incluiría a Ellen DeGeneres y miembros del personal de su programa, en el que Stephen tWitch Boss se desempeñó como DJ durante años. El personal de «So You Think You Can Dance» probablemente también estaría en la lista extendida para el memorial más adelante.

TMZ, reveló que tWitch Boss se quitó la vida el mes pasado, dejando una nota de suicidio aludiendo a luchas pasadas. A pesar de los problemas con los que obviamente estaba lidiando, no parecía haber ninguna señal, externamente, de que algo andaba mal, ya que su muerte tomó a todos por sorpresa.

Ha habido una gran cantidad de tributos en su honor de la industria del entretenimiento y más allá. Incluidas las más sinceras condolencias enviadas por la propia Ellen.