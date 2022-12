Revelan contenido de la nota de suicidio de DJ ‘tWitch’ Boss

Estados Unidos.- Stephen «tWitch» Boss dejó una nota de suicidio en la que aludía vagamente a los «desafíos pasados» que enfrentó antes de su muerte, según informó TMZ. El medio se enteró por la policía que, según los informes, tWitch dejó la nota en el motel de Los Ángeles donde se quitó la vida a la edad de 40 años. La ambigua nota del DJ no dio detalles exactos sobre cuáles fueron los «desafíos pasados».

Informe policial

tWitch, quien era mejor conocido por ser el DJ en The Ellen DeGeneres Show, fue encontrado muerto por la policía de Los Ángeles el pasado martes 13 de diciembre. El sargento de la policía de Los Ángeles, Borihana, le dijo a HollywoodLife que los oficiales fueron enviados a las 11:30 p. m. a una muerte en ambulancia en el motel donde tWitch seregistró. “La muerte del difunto fue declarada suicidio y no hubo más detalles en el momento. El cuerpo fue entregado al forense del condado de Los Ángeles”, aseguró el oficial.

El informe del forense del médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que tWitch murió de una «herida de bala en la cabeza». No hubo sospechas sobre algún otro móvil involucrado en su muerte.

Declaraciones

Después de la muerte de tWitch, su viuda, Allison Holker, lamentó su pérdida en una declaración conmovedora para People. “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fanáticos”, dijo. “Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti”. Allison también pidió privacidad para ella y los tres hijos de tWitch: Weslie, 14, Maddox, 6 y Zaia. 3. “Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos”, dijo.

Más tributos a tWitch han venido de celebridades como JoJo Siwa, Paula Abdul, Matthew Morrison, Leah Remini , Cat Deeley y Maddie Ziegler, quienes trabajaron con tWitch en So You Think You Can Dance . Ellen DeGeneres también recordó a su querido amigo en un conmovedor homenaje. «Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz”, escribió en Instagram con una foto de ellos compartiendo un abrazo. “Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré.»