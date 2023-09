Entre Joe Jonas y Sophie Turner se están tornando las cosas un poco difícil, luego de que el cantante haya presentado una demanda por divorcio el pasado 05 de septiembre para ponerle fin a sus cuatro años de matrimonio con Turner; ahora es la actriz de Game Of Thrones quien lo demanda por retener a sus hijos ilegalmente en Estados Unidos. Si no estás al corriente sobre la separación entre Jonas y Turner, aquí te dejamos un recuento de todo lo que ha pasado.

Joe Jonas y Sophie Turner comienzan los trámites del divorcio

El 03 de septiembre del 2023, la primera noticia sobre el divorcio entre una de las parejas más populares del internet salió a la luz gracias a TMZ. El medio estadounidense, aseguró que, después de cuatro años de relación, Jonas y Tuner habían decidido separarse por «poderosas razones». Hasta ese momento, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero cuando Jonas fue captado sin su anillo de matrimonio, el internet comenzó a hacer conjeturas.

Dicho medio también mencionó que «sus problemas posiblemente comenzaron hace aproximadamente seis meses y, desde entonces, todo ha empeorado».

Joe Jonas confirma divorcio con Sophie Turner por Instagram

No fue hasta dos días después, el 05 de septiembre, cuando Jonas hizo oficial el divorcio con su ex pareja. De acuerdo con una fuente, la razón principal por la que empezaron a tener problemas fue porque la la actriz de Game of Thrones pasa gran parte de las noches fuera de casa. «A ella le gusta la fiesta, a él le gusta quedarse en casa. Tienen estilos de vida muy diferentes», aseguró.

El también actor presentó la demanda de divorcio ese mismo día en un juzgado en Miami, declarando que su «matrimonio está irremediablemente roto». Posteriormente, publicó un mensaje para sus fans en el que confirmaba que «buscaban privacidad para su familia» en medio del trámite.