Shakira y Tom Cruise, se presentan en la Fórmula Uno de Miami

Una curiosa pareja era vista este pasado domingo en el Gran Premio de Fórmula Uno de Miami, y no porque estén relacionados sentimentalmente. El actor Tom Cruise y la cantante Shakira coincidían en esta competición deportiva un día después de que la colombiana fuera reconocida como la Mujer del Año por los Premios Billboard en la Gala de Mujeres Latinas de la Música.

Shakira apareció en el Gran Premio de Fórmula Uno con el pelo suelto y grandes gafas de sol, vistiendo de verde con un original body escotado con aberturas. Por su parte, Tom Cruise lucía un polo blanco y vaqueros, con gafas de sol. Entre los invitados famosos también se encontraban las hermanas Williams, el actor Vin Diesel, la intérprete Michelle Rodriguez, la cantante Becky G o los Jonas Brothers, en un premio el que Sergio Pérez consiguió el segundo puesto en el pódium mientras Fernando Alonso quedó tercero.

Ambos compartieron un agradable rato tras el discurso de la cantante en los premios en los que habló de este pasado año vivido, tras su separación de Gerard Piqué. Un año de “cambios sísmicos” en los que ha aprendido que “somos más valientes de lo que creemos” y “más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

Discurso

Un discurso muy aplaudido que fue ovacionado y en el que Shakira se preguntaba: “¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma?”. Reconocía la artista que “llega un momento en la vida de una mujer en el que el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”.

No ocultó su referencia a la infidelidad que ha sufrido por parte de su expareja con Clara Chía: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”.

La música, sin duda, ha sido una de sus terapias y la mudanza a Miami, alejada de Barcelona y de su ex, probablemente también. Ahora disfruta de otro tipo de planes rodeada de estrellas reconocidas internacionalmente, como es el caso de Tom Cruise, con el que pasó este domingo disfrutando de las carreras de coches.