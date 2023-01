Shakira destrozada tras tener que cancelar su mudanza a Miami

La mudanza que la cantante y compositora colombiana Shakira planeaba a Miami junto a sus dos hijos y que tenía previsto realizarse el cinco de enero, se cancela. Al menos momentáneamente.

La estrella no llega a los últimos acuerdos con su ex esposo Gerard Piqué. En consecuencia, no puede llevarse a Sasha y Milán hasta que resuelva los últimos asuntos de su viaje.

Pese que a Shakira ya tenía planeado todo para mudarse de España con destino a los Estados Unidos, hay nuevas circunstancias que le impiden ejecutar ese viaje como lo tenía en un momento planeado.

Y es que de acuerdo con lo revelado en el programa programa ‘Mamarazzis’, la periodista Laura Fa ha afirmado que la intérprete de ‘Loba’ tuvo que retrasar su viajes. Y con ello, cancelar su plan de mudanza que tenía anteriormente programado para llevar a cabo los primeros días del mes de enero.

La nueva fecha de viaje de Shakira

Pero lo que más ha llamado la atención, es la nueva fecha que habría fijado la colombiana, que ahora ha retrasado su viaje hasta el mes de junio.

Las razones de su cambio de planes no solo se deben a ciertos desacuerdos con Piqué. También se deben al estado de salud de padre, William Meberak.

Los padres de Shakira residen actualmente residen en Barcelona. Pero para poder hacer este viaje y llevarse a sus papás, la artista necesita de un avión privado en el que incluya las atenciones médicas y los cuidados especiales que necesita su papá para poder hacer el viaje.

Mientras tanto, estos nuevos planes son sin duda una gran victoria para el ex futbolista del Barcelona FC. Sus hijos podrán estar durante más tiempo con el en su país y a su vez, compartir con su novia Clara Chia Martí, lo cuál Shakira buscaba impedir a como diera lugar.