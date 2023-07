Shakira debuta en la semana de la Moda Alta costura con un irónico vestido blanco

Shakira ha hecho su debut en la semana de la moda Alta Costura y claro que tenía que asistir con una declaración que fuera más allá de un atuendo bonito. La colombiana fue una de las invitadas al desfile de Viktor & Rolf y el look que seleccionó es completamente digno de diseccionarse.

La intérprete de Pies descalzos acudió a la más reciente propuesta de Otoño-Invierno 2023 Alta Costura de la casa francesa, una que rindió homenaje a los 30 años de Haute Couture de la marca rememorando looks icónicos de sus pasarelas. Al parecer, la artista latina fue parte de este reencuentro, pues portó un vestido abrigo en color blanco. Con un gigantesco ‘NO’ en relieve, un guiño al look con el que Viktor & Rolf abrió su desfile Ready to Wear de Otoño-Invierno 2008.

Shakira complementó el look con complementos un tanto más discretos

Shakira complementó el look con complementos un tanto más discretos (con un atuendo de esta naturaleza, no hace falta más). Llevó un bolso y sandalias peep toe doradas de Aquazzura, así como unos lentes de sol de esencia Y2K.

Es la primera vez que la compositora asiste a la semana de la moda Alta Costura, y vaya manera de hacerlo. Si consideramos que su año comenzó con un fuerte lanzamiento repleto de mensajes directamente relacionados a su separación (su sesión con el productor argentino, Bizarrap), este estilismo va completamente acorde al tono irónico y sarcástico de esta y otras canciones como Te felicito.

Viktor & Rolf se caracteriza por las declaraciones surrealistas, condescendientes y cómicas que realiza a través de sus propuestas de Alta Costura. En aquel año 2008 en el que presentó su abrigo gris con un ‘NO’ en relieve, los diseñadores afirmaron para Vogue que se trataba de una contraofensiva a la rapidez con la que se estaba moviendo la industria: ‘Amamos la moda, pero va demasiado rápido. Queríamos decir ‘No’ esta temporada’. Han pasado 15 años, y si entonces la moda corría, ahora vuela con tendencias, aesthetics, cores, lanzamientos, colaboraciones y una larga lista de etcéteras que no descansan jamás.

Mientras tanto, para la barranquillera también hay algún mensaje implícito. No solo tiene una canción en su repertorio que lleva por título ‘No’ (de su álbum de 2005, Fijación oral). También es posible que se trate de una abierta negativa a lo que sea que la prensa decida seguir comentando de ahora en adelante. Quizá, para ella, llegó el momento de bajar la guardia y, simplemente, dejar que hablen.