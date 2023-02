Saúl Mena ganador por segunda vez del torneo de Street Fighter CapcomCup

El joven dominicano, Saúl Mena, conocido como MenaRD se alzó con el título de dos veces campeón del torneo del video juego Street Fighter. Mena es la única persona en ganar dos veces este campeonato, coronándose como el mejor del mundo.

El dominicano logró vencer y abatir a muchos de los mejores jugadores a nivel mundial, y fue el único que pudo ganarle una partida a la estrella china de los video juegos de pelea Zhen «Rou» Kuang.

El enfrentamiento entre Mena y Kuang fue bastante reñido, pero el dominicano logró vencerlo dos veces quedando el marcador en 3-1 y llevándose los 120 mil dólares.

Lo derrotó dos veces seguidas, ganando cada set tres a uno. Mena encabezó el grupo H con cuatro victorias en el evento celebrado en Los Ángeles, California.

El dominicano suele jugar mucho con el personaje de Biride, el cual ha acumulado un 63% de las victorias, sin embargo en esta ocasión se enfrentó a Kuang con Luke, el cual con varios Hadoukens logró derribar al asiático que jugaba con M. Bison.

Saúl Mena es el único dominicano que ha ganó el torneo de Street Fighter V, con Luke, quién es el semi- protagonista del próximo video juego de la saga, Street Fighter VI.

