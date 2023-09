Sale supuesto audio de Juan Gabriel en el que anuncia su regreso

Juan Gabriel nuevamente está en el centro de la conversación, luego que la grafóloga Maryfer Centeno publicará en sus redes sociales unos supuestos audios de Juan Gabriel en donde revela estar vivo y haber fingido su muerte.

El pasado 28 de agosto se cumplieron siete años de que se dio a conocer la muerte de Juan Gabriel mientras se encontraba en su casa de Santa Mónica, California, desde entonces los rumores de que su muerte la había fingido comenzaron, por lo que lo audios que Maryfer Centeno compartió prendieron las alertas en los seguidores de «El Divo de Juárez».

¿Qué dicen los supuestos audios de Juan Gabriel?

Fue a través de sus redes sociales en donde Maryfer Centeno mostró unos audios en donde supuestamente Juan Gabriel anuncia su regreso a los escenarios, así como la confirmación de que todos estos años fingió su muerte.

«Mis amores, soy Juan Gabriel a todos los fans que esperaron a que regresara pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mi es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido y me ha cuidado y también quiero desmentir a Martha Figueroa, por que no me contactó jamás para un documental que está saliendo…» se escucha en el audio.

Dicho audio se transmitió también para el programa Grafos y Gestos en donde la conductora principal es Maryfer Centeno y la acompaña el experto en espectáculos Ernesto Buitrón, ahí, ambos dan su punto de vista sobre si es que Juan Gabriel pudiera estar o no con vida.

Y es que, desde en 2016 que se confirmó la muerte del cantautor mexicano, muchas son las teorías que dejan entrever que Juan Gabriel está vivo tal y como lo ha asegurado Joaquín Muñoz en diversas ocasiones.

Tras la publicación de dichos audios, algunos seguidores creen en su autenticidad, otros piensan que se trata de un imitador del cantante y otros más aseguran que se trata solamente de inteligencia artificial.

¿Los audios son verdaderos, Juan Gabriel vive?

Durante la emisión antes mencionada que es conducida por Maryfer Centeno tuvieron como invitado a un experto en Inteligencia Artificial se trata de Alejandro Moreleón, quien explicó a lo largo de su participación en la emisión si es posible o no “clonar” una voz con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo con el experto sí se puede llegar a clonar, situación que cree es importante que todos sepan para evitar que persona irresponsables hagan uso de esta tecnología.

Finalmente, Maryfer Centeno confirmó que los audios que presentó tanto en sus redes sociales como en su programa, se crearon con inteligencia artificial, esto para poner en la mesa el tema de la importancia de esta nueva herramienta tecnológica.