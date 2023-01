Rihanna planea involucrar a su bebé en el Show del Super Bowl

Santo Domigo, RD.- El Super Bowl LVII está cada vez más cerca y la estrella del show de medio tiempo, Rihanna, continúa preparándose para uno de los momentos más importantes de su carrera, en el que desea involucrar a su hijo de solo 7 meses a quien comparte con su novio, el rapero A$AP Rocky.

Una fuente dijo a HollywoodLife que Rihanna planea tener cerca a su hijo de 7 meses en su presentación del Super Bowl el próximo 12 de febrero, en el State Farm Stadium. “Este Super Bowl es una oportunidad única en la vida, y ella no permitiría que su hijo se la pierda por nada del mundo”, señaló el informante.

Aunque su hijo, cuyo nombre aún no ha anunciado, es solo un bebé, la cantante ya está buscando opciones para asegurarse de que esté a salvo durante el espectáculo. “Ella sabe que va a ser ruidoso, por lo que piensa que le pedirá que use audífonos con cancelación de ruido para bebés o que su familia, muchos de los cuales también asistirán, disfrutarán del espectáculo desde un palco”, explicó la fuente al medio.

También se espera que, de no presentarse junto con Rihanna, A$AP Rocky esté disponible para cuidar a su hijo y apoyar a la cantante de ‘Umbrella’. “Ella no permitiría que su hijo se perdiera eso por nada del mundo. Rocky ha sido un gran apoyo y, aunque está un poco nerviosa por todo el asunto, él la ha ayudado estando a su lado y tranquilizándola”, agregó el informante.

Rihanna has been involved with every aspect of her upcoming Super Bowl halftime show, Hollywood Life reports.



“She is approaching this with the same level of perfectionism that she does with her Savage Fenty X show” pic.twitter.com/RmRUzopjb2