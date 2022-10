Fin de la espera: Rihanna volvió a la música con su tema “Lift me up”

Tras años de especulaciones sobre si Rihanna volvería a la música, la cantante sorprendió a sus fans este viernes con el lanzamiento de su tema “Lift me up”. La canción, la primera en seis años, es una emotiva balada que rinde homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman y forma parte de la banda sonora de la película de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”. En esta saga estrenada en 2018, Boseman le dio vida al rey T’Challa y fue uno de sus últimos trabajos antes de morir en 2020 a los 43 años por un cáncer de colon.

“Bendecida por haber escrito esta canción en honor a Chadwick Boseman y aún más bendecida por escuchar a la más mala @badgalriri ponerle la voz a la perfección”, escribió Temilade Openiyi -una artista nigeriana conocida como Teams-, quien escribió el tema con Rihanna, el compositor Ludwig Göransson, y el director de la película, Ryan Coogler.

Marvel

Marvel había publicado en Twitter un misterioso mensaje en el que resaltó la letra “R” del título del film, lo que fue rápidamente interpretado como una confirmación de que la diva sería la voz de una de las canciones.

Black Panther: Wakanda Forever

Además de Rihanna, en los trailers de “Black Panther: Wakanda Forever” se puede escuchar a Teams interpretando “No woman, no cry” de Bob Marley y “Alright” del rapero Kendrick Lamar.

En el marco de la película, cuya premiere se celebró este jueves en Los Ángeles, y con fecha de estreno en la pantalla grande para el próximo 11 de noviembre, la letra habla sobre la pérdida de un ser querido y surgió tras una conversación con el director del film sobre el sentido que éste adoptaría sin el actor.

“Después de hablar con Ryan y escuchar el sentido que quería darle a la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, señaló Teams en un comunicado recogido por Vulture.

Así, los primeros versos dicen “Lift me up / Hold me down / Keep me close/ Safe and sound” (Levántame / Abrázame / Mantenme cerca / Sano y salvo).

Su disco

Según especularon los fans, la canción sería parte del disco que la cantante prometió. Podría tratarse de un trabajo doble, integrado por un disco con tonos pop y otro más bien experimental, con base en sus raíces caribeñas.

“Me gusta pensar en él como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás”, había mencionado en el pasado en una entrevista con Vogue.

“R9″, el nombre provisorio del disco -a la espera de su título oficial- podría estar más cerca de lo que se cree ya que Rihanna confirmó en septiembre que será la protagonista del show de medio tiempo del Superbowl, el próximo 12 de febrero en Arizona. Este mega espectáculo sería el escenario perfecto para que la artista incluya algunos de sus nuevos temas.

Fuente: INFOBAE