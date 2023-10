Revelan lo que pasó entre La Perversa y su novio

La cantante del genero urbano Denisse Michelle Tejeda, popularmente reconocida como La Perversa, al parecer ha finalizado su relación con su pareja, identificado como Yesther, quien hace poco salió en libertad de la prisión La Victoria después de purgar una condena de 12 años.

Aún se encuentra en la incertidumbre el motivo exacto de la ruptura. Sin embargo, circulan especulaciones que sugieren que la separación tendría origen luego por un beso viral entre La Perversa y el artista Jey One durante la grabación de un videoclip. Un hecho que, según las fuentes, causó desagrado en Yesther. (Ver video)

Cabe destacar que el también artista Bulova al parecer envió un mensaje a Yesther, recomendándole continuar con su vida.

La especulación sobre el fin de la relación ganó más fuerza después de que La Perversa compartiera un video luciendo un bikini con la canción «Soltera sin que ningún ca…. le pelee» de Bad Bunny sonando de fondo.

La artista escribió junto al video: «Te amo, no sabes la felicidad que tengo encima, lo único que me faltaba era que estés fuera». No obstante, poco tiempo después, decidió eliminar dicho comentario.