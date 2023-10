Preocupación por el estado de salud de Ángela Carrasco

Los fans de Ángela Carrasco esperaban el martes revivir los éxitos de la cantante que marcó épocas con sus temas.

Sin embargo, un giro inesperado cambió el tono del evento. Durante su interpretación de «Quererte a ti», la cantautora dominicana se quedó sin voz. Minutos después, se desvaneció y solicitó una silla al equipo de producción.

En esta ocasión, el escenario de San Diego se convirtió en testigo de un momento de preocupación cuando, después de solicitar la silla, Ángela Carrasco se desmayó.

La presentadora Ana María Alvarado, quien estaba presente en el concierto, compartió su visión de los eventos. Mencionó que hubo un ligero retraso en la atención a Ángela Carrasco, pero pronto el equipo del concierto y los asistentes médicos estuvieron junto a ella, asistiéndola después de que perdiera el conocimiento brevemente.

“Quiso continuar, pero ya no podía cantar. Se tardaron mucho, siento yo, porque la dejaron unos minutos, llegaron unas personas y le siguen preguntando hasta que se desmaya. Acuérdense que hay cosas de emergencia, si el habla está rara, si la cara se mueve, ese tipo de cosas es par, córranle al hospital, (puede ser) un ataque isquémico (breve accidente similar a un derrame cerebral) (lo que me pasó a mí) o un infarto, uno no sabe, es de urgencia, si es algo más complicado, ya no te pueden ayudar”, señaló Ana María Alvarado en Sale el sol.

Al momento, la agencia de representación o mánager de Ángela Carrasco no han emitido algún comunicado o información para conocer cuál es el estado de salud de la también actriz. No obstante, agradeció las muestras de cariño y ha pedido paciencia mientras se esclarece lo sucedido.

Mientras tanto, los fans se mantienen optimistas y esperan ver pronto a Ángela Carrasco de vuelta en el escenario, donde pertenece.