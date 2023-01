La policía va a mansión de Britney Spears tras varios llamados de sus fanáticos

Los fans de Britney Spears creyeron que algo andaba mal con la cantante después de que su cuenta de Instagram desapareciera. Alarmado por la situación, llamaron a la policía para que vaya a su mansión de Los Ángeles para ver si estaba en peligro.

Fuentes policiales dijeron a TMZ que Britney eliminó su cuenta de Instagram, algo que ha hecho muchas veces, en algún momento de las últimas 12 horas. Por alguna razón, los fanáticos se alarmaron, creyendo que la estrella pop estaba en problemas y llamaron a la Oficina del Sheriff de Ventura.

Los agentes fueron a la casa de la cantante y determinaron que no había razón para creer que estaba en peligro. No está claro si hablaron con Britney directamente o si alguien más les aseguró que estaba bien.

El portavoz de la policía dijo que no darán ningún detalle sobre su visita a la casa de la cantante. “Es solo una cuestión de privacidad. Simplemente no divulgamos ese tipo de cosas como los controles de bienestar. No es un crimen”, explicó.

“No hablamos de ningún tipo de problemas de salud mental ni nada por el estilo”, agregó antes de reiterar: “No puedo confirmar ni negar que los agentes fueron a su casa, pero no creemos que Britney Spears esté en peligro en este punto.”

Algunos de los fanáticos preocupados que llamaron a la policía acudieron a TikTok el martes para transmitir en vivo sus llamados para conocer el estado de salud de la cantante..

“Llamé porque me preocupa la seguridad física de un residente en su área”, se puede escuchar a una de las personas que se comunicó al 911.

Cuando el oficial preguntó por qué quería saber el estado de salud de la cantante, la mujer respondió: “Hubo actividad sospechosa en línea y ahora su cuenta ha sido eliminada”.

Spears ha eliminado su Instagram varias veces en los últimos años, y aunque la razón de su última pausa no está clara, una fuente le dijo previamente a Page Six en exclusiva que a la cantante de “Stronger” le gusta tomarse descansos de las redes sociales de vez en cuando.

“Está feliz y en un gran lugar”, dijo la fuente en septiembre de 2021, y agregó, “y el silencio puede ser algo poderoso y un mensaje poderoso”.

Antes del cierre más reciente de Instagram, la cantante de “Hold Me Closer” publicó una foto de un automóvil y una leyenda larga, en la que habló sobre una variedad de cosas, pero sobre todo escribió, “apesta ser yo” y » darle a alguien que amo mi todo solo me da el puñal en el corazón!!!”.

Sus seguidores especularon que tal vez este mensaje aludía a conflictos maritales ya que un informe reciente afirmaba que el esposo de Spears, Sam Asghari, abandonó a la cantante de “Piece of Me” mientras cenaban en un restaurante.

Sin embargo, el modelo rápidamente lo negó y escribió en sus Historias de Instagram: “No crean lo que leen en línea”.

Este extraño episodioocurre menos de dos semanas después de que Britney fue vista en un restaurante local donde los testigos dijeron que se volvió “maníaca”, frustrando a su esposo hasta el punto de levantarse e irse del lugar.

El video, obtenido por TMZ, muestra a Spears balbuceando palabras sin sentido en la mesa.

Según los testigos, la estadounidense tuvo una actitud “maníaca” y comenzó a gritar incoherencias. “Decía cosas sin sentido, en otro idioma, palabras irreconocibles”, explicaron los presentes.

Al parecer, Asghari se molestó con el comportamiento tan errático de su esposa que salió enojado del restaurante, dejándola sola. Luego de unos minutos, Britney siguió sus pasos junto a su guardaespaldas, que luego volvió al restaurante para pagar la cuenta.

Unas horas más tarde, Britney publicó un video en Instagram bailando y haciendo fuck you a la cámara.

A fines de septiembre de 2021, la cantante recuperó su libertad, luego de haber pasado 13 años bajo la tutela de su padre, a quien acusó de controlar su vida personal y fortuna.

Britney Spears no tiene relación con sus hijos, Sean Preston y Jaden James

Por otro lado, la “Princesita del pop” está alejada de sus hijos, Sean Preston y Jaden James, que están al cuidado de su padre, Kevin Federline.

En una entrevista, Jayden James Federline de 16 años enfatizó que no siente “odio” por su madre, pero admitió que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, reveló el menor de los hermanos.

Mirando a cámara, Jayden se dirigió directamente a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Tras las declaraciones de su hijo, la estrella pop le envió un mensaje por Instagram en el que aseguraba, entre otras cosas, que siempre trató ser buena madre y que espera que algún día sus hijos comprendan lo ocurrido.

“Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo la tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me han sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre”, compartió en las redes. “Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente”.

Y sobre Kevin Federline, Britney fue contundente: “Ayudé a tu padre que no tuvo trabajo durante 15 años. Es horrible ver la hipocresía de tu padre… Son mis hijos y siempre lo serán”.