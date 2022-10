Ocho años sin Oscar de la Renta: su legado continúa

Santo Domingo.-Un día como hoy, 20 de octubre de 2014 en los Estados Unidos, murió, a la edad de 82 años, Oscar de la Renta en Connecticut.

Fue un diseñador de moda y filántropo dominicano, nacionalizado estadounidense (1971), que pasó a la inmortalidad como un referente de éxito para los latinos.

La calidad de su ropa y la extrema feminidad de sus diseños convirtieron sus piezas en objeto de deseo por parte de mujeres de todo el mundo.

De la Renta se destaco por:

-Ser un diseñador de moda de origen dominicano, quien estableció su firma de moda en Nueva York.

-El primer diseñador latino en diseñar para una casa francesa, en Balmain

-Fue pupilo de couturiers como Cristobal Balenciaga y Antonio del Castillo, y trabajó en otras firmas francesas como Lanvin.

Como también, recibió importantes premios y con el paso de los años diversificó sus creaciones a muchas áreas del diseño. Además, estuvo vinculado a su país natal a través de diferentes actividades benéficas.

En el mundo de la moda, la revista “Fashion” valora a Oscar de la Renta como el diseñador más influyente de América Latina. A nivel mundial, la revista “Estilo next” lo coloca en la posición No.11 entre los 15 mejores diseñadores de la historia.

A sus grandes e importantes logros en el ámbito del diseño de moda femenina, cabe añadir que Óscar de la Renta abrió con igual éxito su empresa a otros campos, como la ropa de hombre, los accesorios o los perfumes. Ya en 1977 había iniciado esta línea de negocio al lanzar al mercado Oscar, su primera fragancia destinada a las mujeres, pero no se detuvo aquí, y en años sucesivos se dedicó a crear perfumes también para los hombres. Siguiendo esta tendencia, en 1980 apareció Lui, y el famoso Oscar for men vio la luz a finales de la década de los 90. Otros aromas que también llevaron su sello fueron los exclusivos Volupt y So.

Uno de los pensamiento de Oscar de la Renta: “Haz lo que te haga feliz, céntrate en ello y olvídate de todo lo demás”.

El legado continua

El diseñador dominicano fue el encargado de poner fin a una etapa en la maison francesa. En 2002 la firma presentaba por última vez una colección de alta costura con De la Renta al mando, con unos diseños inspirados en Rusia. Modelos como Natalia Vovianova o Karolina Kurkova fueron las protagonistas del desfile con el que la firma se despedía de la moda de lujo.

Después de 16 años, Olivier Rousteing ha tomado el relevo y presentará el próximo enero una colección de alta costura, coincidiendo con la apertura de su nueva tienda en París. Tal y como el diseñador francés aseguró que su intención es “traer de vuelta el ADN parisino”. Oscar de la Renta fue el primer americano en fichar por la maison, aportando así un toque diferente al imperante estilo europeo.