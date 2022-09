Guía de moda: ¿Cuál será la tendencia de otoño invierno 2022-2023?

Santo Domingo, RD.- Apropósito de que este 21 de septiembre inicia el otoño las tendencias de otoño-invierno 2022-2023 ya se van asomando entre las propuestas a semanas de dar por finalizado el verano, En líneas generales, nos depara una temporada que continua con varias de las tendencias de primavera verano.

Lo que ya adelantaron tanto los diseñadores como la alfombra roja en otoño de 2022 vuelve a confirmarse, las tendencias de otoño invierno también vienen marcadas por una fuerte corriente fetichista.

El cuero con múltiples tiras y cordones se convierte en sugerentes vestidos de la mano de Roberto Cavalli o Dolce & Gabbana. Tanto Balmain como Versace apuestan por la inclusión del corsé, una de las prendas inherentes a la moda fetichista, junto con las botas de múltiples correas vistas en Ambush.

Richard Quinn no renuncia a su parcela ‘sado’ con algún look con máscara puesta, como ha incluido en anteriores ocasiones. No falta el total look en color negro y materiales como el látex. En 2022-2023, la imagen de dominatrix es uno de los referentes absolutos.

Además, los próximos meses también pasan por la fantasía, pero las propuestas son quizá más prácticas y sencillas de aplicar.

Lo que asomó como una tímida tendencia en primavera de 2022 gracias a desfiles como el de Dior hoy es una realidad. Entre todas las décadas que vienen y van, hoy la nostalgia pone el foco en los años 60.

La camiseta de tirantes o tank top

La camiseta blanca de toda la vida, sin tirantes, es el foco de atención en el que coinciden varias firmas. Además, cuanto más básica mejor. Se lleva de algodón, de forma larga y estrecha, en combinación con jeans o con pantalones de cuero.

El pantalón ancho de pinzas

Con la cintura en su sitio con caída y carácter masculino, será de esas piezas clave para una de las tendencias que vienen con más fuerza.

La chaqueta con hombreras

Históricamente las hombreras en el armario femenino han venido a reforzar estilísticamente la imagen de la mujer, se convierte en una armadura que puede derivar en el traje de sastre ochentero y multicolor.

La falda transparente

Algunas firmas se rinden a las transparencias. Con una mezcla de tejidos en un mismo look y combinar las faldas de tul, gasa y seda con chaquetones y chaquetas largas.

El abrigo y piezas color fucsia

El tono vuelve a ser tendencia en todas sus gamas: desde el más suave hasta el más fuerte.

Prenda de cuero

La novedad que traen consigo las tendencias es el cuero de colores, Prada tiñe sus chaquetas de hombreras en verde oliva al tiempo que propone el fucsia. Puede servir para construir total looks, en la línea del cuero amarillo o apostar incluso por el lila.