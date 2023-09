El novio de Amelia Alcántara le regala este lujoso vehículo

Amelia Alcántara anda de estreno con empleo y vehículo nuevos, pues su pareja Warner Tavarez Tavarez, conocido como «El Gallero» le regaló un lujoso vehículo Mercedez Benz GLE 450.

«Feliz con mi nueva montura. Todo el que me conoce sabe que soy amante a los vehículos blancos, pues a mi chico las gracias por complacerme y cambiarme mi vehículo Mercedes 350 por esta MERCEDES 450, mientras más me quieran ver abajo, pues Dios más me sube» escribió Amelia Alcántara al «presentar en sociedad» su nuevo «makinón» en su cuenta en Instagram.

Amelia Alcántara está de lo mejor con su novio

Es de recordar que Tavarez Tavarez se hizo viral luego de la difusión de un video presuntamente agrediendo a la comunicadora cuando estaban en una discoteca. Hecho que la propia locutora negó posteriormente.

Tras el suceso, las autoridades detuvieron al hombre y se inició un proceso legal del que salió liberado. Por su parte, Amelia Alcántara reveló que se le realizó una evaluación psicológica para determinar si presentaba señales de maltratos y afirmó que los resultados del examen fueron completamente negativos.

Cabe destacar que, a los pocos días de su salida del programa Sin Filtro Radio Show, Amelia Alcántara publicó un video compartiendo momentos junto a Tavarez. «Gracias por estar a mi lado en todo momento» escribió junto al video publicado en su cuenta.