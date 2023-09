Cancelan a Amelia Alcántara de «Sin Filtro Radio Show»

La panelista del programa de radio «Sin Filtro Radio Show«, Amelia Alcántara, fue cancelada tras casi cinco años en el espacio radial. La información se hizo pública a través de los medios de Alofoke Media Group, plataforma a la que pertenece el mencionado espacio radial vespertino.

Amelia Alcántara compartió la carta de cancelación. Junto a ella, dejó el siguiente mensaje.

«Son tantas las palabras que quiero decir, que no las encuentro. Hoy me entregaron mi carta de cancelación del espacio en donde por casi 5 años construí una nueva Amelia. Me llena de tristeza tener que decirle adiós a @sinfiltroradioshow ya que se convirtió en mi segunda casa, en donde tantas veces reí y también lloré. Quiero agradecer al público que siempre me apoyó y también darle las gracias a Santiago Matias, Melvin de leon Y David Cóbrate, por el apoyo que me brindaron todo este tiempo y por con mis defectos y virtudes aceptarme. Se que he cometido errores como cualquier ser humano, pero también se que aguanté muchas cosas por seguir en mi trabajo. Hoy me voy con el corazón derrotado pero a la vez agradecida por la oportunidad y la confianza depositada en mi talento».