Amelia Alcántara se deja ver con su pareja tras caso de presunta agresión

La influencer Amelia Alcántara sorprendió a propios y extraños este fin de semana al difundir imágenes con su pareja por primera vez luego del sonado caso de presunta agresión física que, a mediados de año, llevó al hombre ante las autoridades.

Un video viral en las redes sociales y difundido por la propia influencer mostró a Amelia Alcántara en amores con Warner Tavarez Tavarez, conocido como «El Gallero», desatando todo tipo de comentarios.

«Gracias por estar a mi lado en todo momento» escribió junto al video.

Es de recordar que Tavarez Tavarez se hizo viral luego de la difusión de un video presuntamente agrediendo a Amelia Alcántara cuando estaban en una discoteca. Hecho que la propia locutora negó posteriormente.

Tras el suceso, las autoridades detuvieron al hombre y se inició un proceso legal del que salió liberado. Por su parte, Amelia Alcántara reveló que se le realizó una evaluación psicológica para determinar si presentaba señales de maltraros y afirmó que los resultados del examen fueron completamente negativos.

Más comentarios para Amelia Alcántara

Amelia Alcántara está en el centro del ojo del espectáculo luego de su reciente cancelación del programa Sin Filtro Radio Show. Ahora, con este video y a la espera de cuál será su nuevo paso en los medios de comunicación, la influencer genera todo tipo de comentarios.

«Ahora ella es libre, salio del edificio rojo», «Ya no le impiden mostrar a su colaborador», «Hombre que me da no lo miro mas. Y menos sabiéndome yo buscar los pesos. Pobrecita ella», «Ahora sí está ‘sin filtro'» fueron algunos de los comentarios.