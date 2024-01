Muere sobrina de Céline Dion en trágico accidente

Céline Dion desde hace más de un año fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que es incurable y progresa de manera poco favorable. Hace unas semanas, Claudette, la hermana de la cantante, dio a conocer que Celin ya “no tiene el control de sus músculos” y ahora, lamentablemente, la intérprete canadiense está de luto.

En medio de una lucha por recuperar su salud, la intérprete de My heart will go on y su familia enfrentan la muerte de Brigitte Dion, de 51 años. La lamentable pérdida ocurrió el pasado 29 de diciembre tras un fuerte accidente automovilístico, así lo dio a conocer el periódico Journal de Montréal.

Brigitte era una de las hijas de la hermana mayor de Celine, Clement, y según el mismo medio, la mujer salió de casa para hacer unas compras, pero durante su trayecto otro vehículo se salió de su vía e impactó contra ella.

De acuerdo con los reportes, Brigitte Dion murió en el lugar tras el fuerte impacto, el incidente se dio en la región de Saint-Thomas, en la provincia de Quebec. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el terrible deceso de la sobrina de la cantante.

Hija de Brigitte Dion se despide de ella con emotivo mensaje

Kim Cantin Dion, hija de Brigitte, compartió en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje que acompañó con varias fotografías junto a su madre.

“Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma… pero no tengo las palabras mamá. Por favor, perdóname. No puedo creer lo que está pasando… Estoy confundida mamá, eras todo para mí”. Kim Cantin Dion

Hasta el momento, Celine Dion no emitió comentario de manera inmediata en redes sociales respecto a la tragedia que está atravesando su familia. Cabe señalar que es poco lo que sabe de la sobrina, la cantante, ya que no se dedicaba al mundo del espectáculo.

Con información de: Tvnotas.com.mx