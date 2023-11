Muere en Gaza el productor ejecutivo de ‘Fauda’, la exitosa serie de Netflix

El mundo conoció Fauda a finales de 2016, cuando Netflix pescó de la televisión Israelí una producción que prometía no dejar a nadie indiferente. Un año después, The New York Times la consideró como una de las mejores series internacionales del año. El éxito que respaldó al trabajo audiovisual se tradujo en una permanencia de récord en los rankings de la plataforma y en una sólida posición en tendencias durante el mismo tiempo. Su productor ejecutivo, Matan Meir, también saltó a la fama entonces. Ahora ha salido a la luz el fallecimiento de Meir en combate, quien, además de carrera audiovisual, tenía trayectoria militar.

Tal y como ha informado The Times of Israel y, posteriormente, ha confirmado la cuenta oficial de la serie vía X (Twitter, antes), Matan Meir, sargento mayor de 38 años y soldado del 697 Batallón de la 551 Brigada de Odem ha fallecido junto a otros cuatro soldados israelíes durante una serie de combates el domingo al norte de Gaza. El motivo fue una explosión en el interior de un túnel anexo a una mezquita de Beit Hanoun y colmado de trampas. El fuego y el estallido acabaron con la vida de los cuatro militares, así como con el también soldado de la unidad logística de la Brigada Givati de Jerusalén, Netanel (Nati) Harush.

“Estamos devastados por compartir que uno de los miembros de nuestra familia Fauda, Matan Meir, murió en combate en Gaza. Matan era un miembro integral de la tripulación”, ha dejado por escrito la cuenta oficial de Fauda en redes sociales, justo antes de transformar en lágrimas la confirmación de una noticia: “el elenco y el equipo están desconsolados por esta trágica pérdida. Extendemos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Matan. Que su alma descanse en paz”.

Funeral de Matan Meir. / Fuente externa.

Su fallecimiento se ha dado en el seno de una de las mayores escaladas del conflicto árabe-israelí, concretado en los últimos años en el marco de las tensiones palestino-israelíes. Según diferentes reportes, el productor pasó su infancia en los Altos del Golán, donde cultivaba cerezas; esta región en disputa fue ocupada militarmente por Israel en el marco de la guerra de los Seis Días y la guerra del Yom Kipur, a finales de los sesenta y principios de los setenta.

Soldados que eran actores y viceversa

Además de la serie de Netflix también fueron obras suyas, junto al resto del equipo que le acompañase, otras producciones como The Police, Manayek, The Dream Owner y Magpie. Pero fue con Fauda y sus cuatro temporadas donde halló su fama un trampolín inimaginable.

El nombre de la serie, “caos” en árabe, es también la palabra que utilizaban las fuerzas secretas israelíes para avisar a las unidades de rescate de su identidad judía y no árabe; este guiño iba acorde con la trama de un thriller político en el que se mezclan cinematográficamente Hamás y la Operación Borde Protector de 2014. Su elenco estaba formado por actores que eran soldados y soldados que eran actores, que colocaban la cámara y la claqueta en escenarios donde realmente se llevaba a cabo una guerra.