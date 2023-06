“One Piece” es la serie más costosa de Netflix hasta ahora

Un nuevo informe muestra que la plataforma de streaming tiene un presupuesto por episodio mayor al “Game of Thrones

Las adaptaciones de anime de acción en vivo nunca han sido baratas, pero One Piece, la nueva apuesta de Netflix está llevando su producción a un nivel completamente diferente. El proyecto ha tenido un presupuesto por episodio que supera a otros éxitos de televisión como Game of Thrones de HBO Max o The Mandalorian de Disney+.

Netflix ha decidido apostar en gran medida por la adaptación a la acción en vivo del anime de una piezabasada en el trabajo de Eiichirō Oda, al menos en lo que respeta al presupuesto, ya que sus episodios han estado entre los más caros de producir en la historia de la compañía.

Según un informe de Daily Dose of Anime, el presupuesto por capítulo este live actiones superior a los 18 millones de dólares, lo que la convierte en la serie más cara que el servicio de streaming haya producido jamás. El récord anterior de mayor presupuesto por episodio de una serie de acción en vivo fue mantenido por Game of Thrones con 15 millones de dólares, mientras que The Mandalorian casi alcanzó esa cifra también.

Aunque un enorme presupuesto no significa que el programa vaya a tener éxito o tenga una gran calidad, el hecho de que Netflix crea tanto en este proyecto y haya decidido respaldarlo, habla bien de lo comprometido que está el servicio de entretenimiento en que su nuevo título sea fiel al material original. Los fans vieron un adelanto de la esperada serie a principios de este mes con el lanzamiento del primer tráiler.

Expectativa de los fans

Mientras que algunos criticaron su enfoque, citando su humor de estilo UCM como algo ya muy utilizado, otros quedaron impresionados por el aspecto de la serie, que superó las bajas expectativas establecidos por las adaptaciones anteriores de anime. El adelanto dispuso de un breve vistazo a dónde va su gigantesco presupuesto, mostrando un Rey Marino CGI y un vistazo a los poderes de la fruta del diablo de Luffy, ninguno de los cuales parece haber molestado a la base de fans en particular.

Los 18 millones de dólares es una cantidad de dinero sin precedentes para un episodio de televisión, y con la primera temporada que cuesta un total de 150 millones de dólares, los espectadores esperan que haya mucha más espectacularidad durante toda la temporada. Aunque se sabe poco sobre la primera temporada, los fans recibieron una pista inesperada cuando los títulos de sus episodios se filtraron a principios de esta semana.

Estreno del Live action

La emoción por One Piece de Netflix está en su punto más alto, y después de años de espera, la serie estrenará finalmente este 31 de agosto. Eso deja suficiente tiempo para ponerse al día con el anime, que también está empujando su imágenes y su presupuesto con nuevos episodios cada semana, disponibles en Crunchyroll.

El anime de fantasía y aventuras es uno de los más famosos de la historia, además de ser uno de los más longevos puesto que lleva en emisión desde finales de la década de los 90. Su relato ha cautivado a millones de personas en el mundo por sus personajes encantadores y su narrativa cargada de emotividad.

Todos los episodios de One Piece se podrán ver a partir del próximo 31 de agosto en Netflix.

Fuente: Infobae