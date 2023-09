¡Bien Merecido! Mira a quien dedicó Marc Anthony su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El cantante, Marc Anthony, obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el pasado 7 de septiembre en Hollywood, California, y estuvo acompañado por su esposa Nadia Ferreira, en el preciado momento.

Marc Anthony estuvo acompañado por sus hijos Ryan Adrian Muñiz y Cristian Marcus Muñiz en la Ceremonia de Estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood. Asimismo Cruz Beckham también estuvo prensente junto al cantautor.

Ubicada en el 6284 Hollywood Boulevard, muy cerca del Hotel W y la esquina de Hollywood & Vine, a unos metros de las estrellas de Tommy Mottola, 50 Cent, Amy Adams, Shania Twain, Ellen K, Shakira y Anjelica Huston, el cantante de salsa nacido en la ciudad de Nueva York y orgullo de la comunidad latina, develó su estrella en el famoso Paseo de la Fama.

En la categoría de grabación, Mark recibió su estrella rodeado de la algarabía de cientos de fans y contó con la compañía de varios invitados especiales, quienes llegaron para compartir este momento tan especial y significativo para el intérprete de éxitos como “Valió la pena”, “Qué precio tiene el cielo” y “Vivir mi vida”, entre otros.

Cumpleaños número 55

Marc recibió este reconocimiento a su carrera artística a sólo unos días de la celebración de su cumpleaños número 55 y lo hizo con una gran emoción y totalmente agradecido en compañía de sus hijos Christian y Ryan, (que Marc procreó con su ex esposa, la Miss Universo 1993 Dayanara Torres), quienes estaban sentados al lado de su esposa Nadia Ferrerira y el ex futbolista David Beckham, quien llegó de sorpresa a la ceremonia para compartir con su socio y amigo, además de ofrecer unas palabras en la que manifestó su admiración e inspiración por la energía con la que hace su trabajo y que no podía pensar en otra persona que se merezca más este galardón. “Marc te amamos, nunca cambies… Disfruta este momento”, le dijo ante el aplauso de los presentes y luego lo abrazó fuertemente en el escenario.

Marc, quien el próximo 16 de septiembre celebrará un año más de vida con el nuevo brillo que su merecida estrella dijo en el estrado que a estas alturas de su carrera sentía “que apenas estaba comenzando”, mientras el público lo ovacionó al escuchar esta confesión.