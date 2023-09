Miley Cyrus comparte el momento en que supo que su matrimonio «ya no iba a funcionar»

Leer también: Yailin habría denunciado a Tekashi 6ix9ine por supuesto maltrato

En un nuevo fragmento de la serie de TikTok titulada «Used to Be Young» de Miley Cyrus, la icónica artista compartió el momento en que tomó la difícil decisión de que su matrimonio con Liam Hemsworth ya no tenía futuro.

En el video de TikTok, que se publicó el miércoles, Miley Cyrus explicó que fue en el festival de música Glastonbury en junio de 2019 donde llegó a esta revelación.

«Así que, Glastonbury fue en junio, y fue cuando realmente decidimos comprometernos, Liam y yo, con la idea de casarnos. Fue un lugar de amor, por supuesto, porque habíamos estado juntos durante 10 años, pero también surgió desde un lugar de trauma, tratando de reconstruir nuestras vidas lo más rápido posible», compartió Cyrus.

La cantante, de 30 años, continuó diciendo: «El día del espectáculo en Glastonbury fue el día en que decidí que ya no funcionaría en mi vida estar en esa relación».

«A partir de ese momento, el trabajo, la actuación y el personaje se convirtieron en lo más importante», añadió. «Supongo que por eso es tan relevante para mí que eso no sea así ahora, que el ser humano sea lo primordial».

La relación de la pareja experimentó una serie de altibajos, incluyendo los devastadores incendios de Woolsey en 2018, que arrasaron con su hogar en Malibú. Cyrus hizo referencia a esta tragedia en un clip anterior de la serie, describiendo su anterior hogar como «mágico».

«Esa casa tenía una energía mágica», compartió Cyrus, quien estaba en Sudáfrica filmando un episodio de Black Mirror cuando ocurrió el incendio. «Realmente cambió mi vida». La pareja se casó poco después de los incendios, pero su matrimonio fue efímero y se separaron poco más de un año después.

No fue hasta varios meses después de la actuación de Cyrus en Glastonbury que Liam Hemsworth, de 33 años, solicitó el divorcio. Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo oficial a principios de 2020.

Cyrus también compartió algunos de los momentos más felices de su relación, incluyendo el dulce encuentro que tuvieron mientras filmaban «La Última Canción» en 2010.

«Creo que uno de los elementos que hizo que la película se sintiera tan especial fue ver a dos personas jóvenes enamorarse, lo cual ocurrió en tiempo real y en la vida real», recordó Cyrus. «Así que la química era innegable y ese fue el comienzo de una larga relación de 10 años».