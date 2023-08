Miley Cyrus llora al lanzar su nueva canción “Used To Be Young”

Después de un intervalo de cinco meses desde su último lanzamiento, Miley Cyrus regresa al escenario musical con «Used To Be Young». La canción verá la luz este viernes 25 de agosto, una fecha de gran significado para la artista. Curiosamente, esto sucede dos días después de que compartiera la letra en sus redes sociales, acompañada de un mensaje en el que detallaba el origen del tema. La creación de esta canción comenzó hace dos años, durante el proceso creativo de «Endless Summer Vacation», su octavo álbum de estudio que fue lanzado en marzo de 2023.

En sus palabras, Miley expresó: «Ha llegado el momento de lanzar una canción que podría seguir perfeccionándose eternamente. Aunque mi trabajo ha concluido, esta canción continuará escribiéndose por sí sola cada día. El hecho de que permanezca incompleta es parte de su belleza. Así es como se encuentra mi vida en este momento… inacabada pero plena».

En esta ocasión, la artista ha creado una emotiva canción como una carta dirigida a sus seguidores. A lo largo de 3 minutos y 21 segundos, Miley ofrece una introspectiva mirada al pasado, permitiéndonos empatizar con los sentimientos que había mantenido resguardados durante mucho tiempo.

La cantante compartió: «Esta canción trata de honrar quiénes éramos, amar quiénes somos y celebrar quiénes seremos. Me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado, y llena de alegría al contemplar el futuro. Agradezco a mis leales seguidores por hacer realidad mis sueños cada día. Sinceramente agradezco la constancia de su apoyo. Esta canción es para todos ustedes». Esto lo expresó en sus plataformas de redes sociales tras el lanzamiento del sencillo.

Cautivador e hipnótico,

El vídeo musical resulta cautivador e hipnótico, y está dominado por un poderoso primer plano de Miley llorando, a través del cual podemos captar todas las emociones que rodean su juventud. Esta balada, escrita con un corazón apasionado, rebosa nostalgia por su tiempo como exchica Disney, incluso rindiendo un homenaje a esa etapa con una camiseta de Mickey Mouse.

La elección de la fecha de lanzamiento tiene un significado especial y simbólico. El 25 de agosto tiene un valor histórico tanto en lo personal como en lo profesional para Miley. Además de coincidir con el lanzamiento de algunos de sus éxitos más icónicos como «Party in the USA» o «Wrecking Ball», esta fecha también coincide con el cumpleaños de su padre, Billy Ray Cyrus, de quien ha estado distanciada por más de un año.

Asimismo, este año 2023 marca el décimo aniversario del lanzamiento de «Bangerz», su cuarto álbum de estudio, que presentó la faceta más atrevida de Miley Cyrus y por la que recibió una serie de críticas. Es precisamente en este disco donde encontramos la sentimental «Wrecking Ball».