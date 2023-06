Miley Cyrus anuncia que se retira oficialmente de los escenarios

La cantante estadounidense Miley Cyrus anunció recientemente por medio de un mensaje que oficialmente se retira de los escenarios musicales, debido a que necesita cuidar mucho más de sí misma.

La intérprete de “We Can’t Stop” hace algunas semanas lanzó su álbum musical “Endless Summer Vacation” y para realizar la promoción de este en una reciente entrevista que concedió, ella confesó que no esperaba hacer una gira mundial por el lanzamiento del álbum, es decir, hasta el momento no lo tenía previsto.

Después de esto sus seguidores crearon una polémica en las redes sociales debido a que no entendían el porqué de su razón, por lo que ella decidió salir y dar una declaración por medio de su Instagram para esclarecer la situación.

Miley Cyrus comenzó su mensaje aclarando que sí bien no piensa hacer una gira mundial por ahora, hoy en día se siente mucho más conectada con todos sus seguidores, y continúo explicando. “Estoy constantemente buscando maneras de innovar y permanecer más conectada con mi gran audiencia, sin sacrificar mi propio bienestar“.

“Cantar para ustedes forma parte de los mejores días de mi vida y seguiremos este viaje juntos. Esto no tiene que ver en absoluto con la falta de apreciación a mis fans, simplemente con el hecho de que no quiero seguir preparándome en camerino, que es realmente lo que supone la vida en carretera. No es lo mejor para mí en este momento” anunciando su oficial retiro de los escenarios y shows.

Si bien Miley Cyrus afirmó que se retiraba de los conciertos con el lanzamiento de su nuevo álbum, dejó abierta una pequeña posibilidad de que en el futuro podría realizar algunos shows. Sin embargo, esto tampoco fue confirmado totalmente.