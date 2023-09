“Yo soy dominicana” Mariana Downing demuestra sus dotes hablando español

Tras la coronación de Mariana Downing, de ascendencia británica pero con nacionalidad dominicana, como Miss República Dominicana Universo el pasado domingo 3 de septiembre, surgieron diversas opiniones en relación a su dominio del idioma y su apariencia física.

Downing fue objeto de críticas en las redes sociales, donde algunos manifestaron sentirse desconectados de ella como representante del país en el concurso Miss Universo 2023, debido tanto a su apariencia física como a su preferencia por el inglés como idioma principal.

Algunos críticos cuestionaron el proceso de selección del concurso, alegando que parecía favorecer a personas adineradas, ya que Mariana Downing no respondió a las preguntas en español, el idioma oficial de la República Dominicana, sino en inglés. Esta elección lingüística provocó una oleada de comentarios de televidentes que no comprendían por qué había sido coronada si no utilizaba el idioma local.

Dominicana Pura

No obstante, Mariana no permaneció en silencio ante las críticas y demostró su vínculo con la dominicanidad al hablar español en un video recientemente publicado. En él, defendió su identidad como dominicana, subrayando que no tenía culpa de haber nacido en Estados Unidos. La reina de belleza, hija de una dominicana y un británico, expresó su compromiso de mejorar su dominio del español en los próximos dos meses.

«Estoy hablando en español, soy dominicana», afirmó Downing en el video. Asimismo, señaló que está determinada a trabajar en su español y que confía en que pronto podrá hablarlo con fluidez y precisión.

Hasta ese momento, se había informado erróneamente que Downing había nacido en suelo dominicano. Cuando en realidad se había trasladado a Miami a una edad temprana.

La elección de Mariana Downing como Miss República Dominicana Universo ha desencadenado debates en las redes sociales y en la opinión pública en general. Dividiendo las opiniones sobre si es necesario que la representante de un país hable con fluidez el idioma oficial de esa nación en un certamen de belleza internacional. La respuesta de Downing y su compromiso de mejorar su español en los próximos meses podrían influir en la percepción pública. De su papel como embajadora de la belleza y la cultura dominicana en el ámbito internacional.