Madre de Gerard Piqué da ‘me gusta’ a tweets que hablan mal de su hijo

La sesión de Bizarrap con Shakira ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Sin metáforas, sin paños calientes, Shakira ha firmado la canción de la venganza contra su expareja, Gerard Piqué.

Además de una interesante colección de reproches al padre de sus hijos, la colombiana también ha repartido indirectas a la nueva pareja de Piqué y a la familia del exjugador, concretamente a su madre: “Yo solo hago música, perdón que te salpique / Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

La aludida, la doctora Montserrat Bernabeu, ha reaccionado misteriosamente a la polémica de la canción en su perfil de Twitter —eminentemente profesional—, con dos ‘me gusta’ que llaman la atención.

El primero es la respuesta a un tuit en el que se echaba en cara a la colombiana haber acabado con la carrera deportiva del exjugador del Barça y destruir su imagen. La contestación de la tuitera a la que Bernabeu ha dado un like era un clara defensa de la que ha sido su nuera durante 12 años: “Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”.

El segundo corazón que ha activado es el anuncio que hizo Bizarrap el pasado martes de la inminente salida del tema con Shakira y que ha sido todo un bombazo. El de la madre de Piqué es uno más entre lo más de 700,000 likes que tiene la publicación.

Shakira y la madre de Piqué presumían de cordial relación

Hasta que se anunció la separación de la famosa pareja, suegra y nuera habían presumido de mantener una cordial relación y se las había podido ver juntas en numerosas ocasiones, especialmente en compañía de los hijos de la cantante.

Después de lo ocurrido y por lo que se deduce de la letra de la canción, parece que esa unión, por parte de la colombiana, ya no es tan idílica. Una actitud que se contrapone con la de su suegra que, a partir de las reacciones en redes sociales, se deduce que parece ser más conciliadora, si no ha marcado esos mensajes con un corazón por un mero el error al leer el aluvión de opiniones sobre su hijo.