Shakira y Bizarrap rompen récord de más visitas en YouTube en 24 horas

El candente tema de Shakira y Bizarrap logró en menos de 24 horas romper el récord de más visitas en YouTube en menos de un día y que llevaba seis años vigente. Dicho récord lo ostentaba la canción “X” del compatriota de Shakira, J Balvin en colaboración con el puertoriqueño Nicky Jam.

“X” tenía el récord de visitas con 30 millones de visitas en las primeras 24 horas, pero ahora Shakira y Bizarrap ostentan el récord con unos impresionantes 46 millones de reproducciones en tan solo las primeras 22 horas. Es decir que aún le quedan dos para ampliar su ventaja.

En tercer puesto queda “Despacito” de los puertorriqueños Daddy Yankee y Luis Fonsi, canción del 2017, que sonó en todos los rincones del mundo.

Shakira’s BZRP Music Session is #1 in the US iTunes! 🇺🇸🎙️ La sesión de Shakira y Bizarrap es la canción #1 en iTunes USA! pic.twitter.com/qxE1kb3wkC