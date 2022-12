Madre de Meghan Markle llora al recordar pensamientos suicidas de su hija

Leer también: Meghan Markle dice conoció el racismo luego de entrar en la familia real

Estados Unidos.- La madre de Meghan Markle, Doria Ragland, recuerda el desgarrador momento en que supo por primera vez que su hija tenía pensamientos suicidas.

En el cuarto episodio de la serie de Netflix del príncipe Harry y Meghan, «Harry & Meghan», que se estrenó el pasado jueves, Doria se emocionó al hablar sobre las batallas anteriores de Meghan con su salud mental.

Durante un tiempo oscuro hace unos años, Meghan luchó con la vida real mientras enfrentaba el escrutinio constante de los medios británicos. Y, en un momento, contempló el suicidio.

Declaraciones

«Recuerdo que ella me dijo eso. Que quería quitarse la vida», dijo Ragland, de 66 años. «Y eso realmente me rompió el corazón porque sabía, bueno, sabía que era malo, pero ser elegido constantemente por estos buitres, simplemente arrancando su espíritu. Que ella realmente pensaría en no querer estar aquí”.

«Eso no es fácil de escuchar para una madre», agregó, comenzando a llorar. Y no puedo protegerla.

Príncipe Harry

El príncipe Harry dijo que estaba «devastado» cuando supo que su esposa estaba experimentando pensamientos suicidas.

«Sabía que ella estaba luchando. Ambos estábamos luchando, pero nunca pensé que llegaría a ese punto», recordó. «Y el hecho de que llegué a esa etapa, me sentí enojado y avergonzado.

«No lo manejé particularmente bien», continuó, y agregó que «lo trató como Harry institucional» en lugar de «esposo Harry».

Mirando hacia atrás, el Príncipe Harry admitió que «se odia a sí mismo por eso», y señaló que «lo que ella necesitaba de mí era mucho más de lo que yo podía dar».

Ayuda psicológica

Mientras tanto, Meghan dijo que «quería ir a algún lugar para obtener ayuda», pero que «no se le permitió». «Estaban preocupados por cómo se vería eso para la institución», afirmó, a lo que el príncipe Harry agregó: «Sabían lo malo que era. Pensaron: ‘¿Por qué no podía simplemente lidiar con eso?’ Como si dijera: ‘Bueno, ya sabes, todos los demás han lidiado con eso. ¿Por qué ella no puede lidiar con eso?'».

La duquesa de Sussex habló por primera vez sobre la lucha contra los pensamientos suicidas durante la entrevista reveladora de ella y el príncipe Harry con Oprah Winfrey en marzo de 2021.

Meghan y el príncipe Harry revelaron en enero de 2020 que se retirarían de sus deberes reales. Sin embargo, su decisión de comenzar a distanciarse de los rigores de la vida real se produjo cuando Meghan dijo que llegó a su punto más bajo, contemplando el suicidio aproximadamente un año antes de que hicieran su anuncio.

«Simplemente ya no quería estar viva», recordó. «Sabía que si no lo decía, lo haría. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador».

La ex actriz recordó haberle dicho al Príncipe Harry dónde estaba el mismo día que tenían un evento público al que asistir, y él trató de insistir en que no estaba en condiciones de ir. Meghan, quien estaba embarazada del primer hijo de la pareja, Archie, dijo que ella le dijo: «No puedo quedarme sola».

«Si haces zoom [en la foto del evento], puedes ver con qué fuerza sus nudillos están apretados alrededor de los míos», dijo Meghan a Oprah, «Puedes ver el blanco de nuestros nudillos, porque estamos sonriendo y haciendo nuestro trabajo. pero ambos estamos tratando de aguantar».

Los primeros tres episodios de «Harry & Meghan», Volumen I, se lanzaron el 8 de diciembre, y el segundo volumen y los últimos tres episodios se lanzaron una semana después, el 15 de diciembre.

Serie de Netflix

La sinopsis oficial de la serie, según Netflix, dice:

«En una serie documental profunda y sin precedentes, el duque y la duquesa de Sussex comparten el otro lado de su historia de amor de alto perfil. A lo largo de seis episodios, la serie explora los días clandestinos de su noviazgo temprano y los desafíos que los llevaron a ellos.

Sintiéndose obligados a retirarse de sus roles de tiempo completo en la institución Con comentarios de amigos y familiares, la mayoría de los cuales nunca antes habían hablado públicamente sobre lo que presenciaron, e historiadores que analizan el estado actual de la Commonwealth británica y la familia real.

Su relación con la prensa, la serie hace más que iluminar la historia de amor de una pareja, pinta un cuadro de nuestro mundo y de cómo nos tratamos unos a otros. , Harry &Meghan es una mirada nunca antes vista a una de las parejas más discutidas de la historia».

Con información de Toofab