Madonna y Tokischa se besan de nuevo en la NY Fashion Week

Las cantantes Madonna y Tokischa otra vez se besan, esta vez en su visita juntas al New York Fashion Week.

Fue la primera vez en que la rapera dominicana visita este evento, y lo hizo acompañada de la Reina del Pop. Junto a ellas además estaba la cantante estadounidense Doja Cat, en el runway show de Marni.

Ya la dupla Madonna y Tokischa habían paralizado las redes con su «primer beso» en junio pasado en un concierto en el Terminal 5 de la gran ciudad enmarcado en las actividades del Orgullo neoyorquino. Asimismo, se les ha visto juntas en varias oportunidades en lo que se espera sea una colaboración juntas pero que hasta el momento no ha visto la luz.

Sin embargo, esto no significa que no esté en camino. Recordemos que hace pocos días se vio a Madonna y Tokischa juntas en la grabación de un videoclip, donde convirtieron las calles newyorkinas en un party urbano al estilo criollo.

.@Madonna debuts new look for the new 2022 remix of “Hung Up” with @tokischa_!!! 💚🧡 pic.twitter.com/R0thwZYUQy