Ganadora del Grammy Lucy Kalantari & the Jazz Cats estrena primer álbum infantil en español “Creciendo”

Santo Domingo.- Criada por padres inmigrantes de República Dominicana y Puerto Rico, la artista Lucy Kalantari lanzó su nuevo álbum musical que transforma en melodías su propia experiencia de haber crecido en dos culturas diferentes y de criar a su hijo Darius Kalantari, bajo la influencia de las dos culturas (bilingüe).

“Creciendo” es el primer álbum en español de la artista está disponible en todas las plataformas digitales desde este 28 de mayo de 2024 y comparte su mezcla característica de jazz antiguo con influencias latinas extraídas de sus raíces familiares, como por ejemplo el merengue, que suena en el tema “Me caí, pero me levanté”.

Lucy es oriunda de Moca, provincia Espaillat, de madre dominicana. En su trayectoria cuenta con dos Grammy Awards. El primero lo ganó en 2019 al «Mejor álbum para niños» con “All the soud”.

Historia de Lucy Kalantari detrás de las canciones

Los diez temas musicales que dan vida a este álbum recoge la resiliencia, la amistad, la comunidad y el impulso de seguir tus sueños, sin dudas, que musicalmente hablando, este disco es una fiesta completa para los más pequeños de la casa, en el que Lucy se hizo acompañar de varios cantantes y músicos invitados.

Al ritmo vibrante del pop latino «Bienvenidos», abre las puertas del álbum preparando el escenario para un enérgico viaje musical. En colaboración con los músicos de la familia latina Nathalia y Flor Bromley, la canción invita a los oyentes a celebrar y bailar.

Mientras que “Tu luz” trata sobre el resplandor interior dentro de cada uno de nosotros. Y así llega “Patinando” que acelera el ritmo con una oda bilingüe al patinaje sobre ruedas y al baile de jazz swing con la invitada especial, Miss Jessica de YouTube.

En el caso de “Adivina” involucra a los oyentes con un desafío lúdico para identificar las emociones transmitidas a través de la música, fomentando la expresión y la autoconciencia en los pequeños.

La canción principal del álbum “Creciendo” ofrece un himno ecléctico sobre el crecimiento, la necesidad de aprender y crear, y la invitación a todo el que escuche el tema a avanzar y motivarse a crecer.

Un clásico

Para sus fans de toda la vida, la multipremiada artista Lucy Kalantari volvió a grabar su éxito clásico “Balloon ¡en español!” y con “El sonido de los vientos” ofrece una melodía de swing interactiva que invita a los niños a escuchar e imitar sus sonidos únicos.

“Cuenta Conmigo” es la canción que plantea lo bonito y alegre que es contar con amigos, mientras que “La Luciérnaga” pone el cierre de oro ya que, fue arreglada y compuesta para audio inmersivo (Dolby Atmos).

Este disco, además de ser el primero en español, tiene la particularidad de contar con la participación del hijo de la artista, Darius, como parte de los músicos de cuerda en la producción, que incluyeron a la ganadora del Grammy Latino Mireya Ramos y a la fundadora de Philly Music Lab, Alexandra Cutler-Fetkewicz.

Más de dos años de trabajo han culminado con una producción que tiene emocionada a la artista.

“Me sentí inspirada en el equipo de colaboradores, músicos e ingenieros, lo que me ayudó a hacer realidad mi visión creativa después de años dedicados a la producción musical. Estoy viviendo una gran experiencia con este primer álbum musical en español”, comentó Lucy a través de un comunicado de prensa.

La artista radicada en Nueva York, está acompañada de un grupo de músicos profesionales; su hijo Darius Kalantari en el violonchelo, Alicia Rau a la trompeta, Linus Wyrsch al clarinete, Jen Hodge al bajo y Evan Hyde a la batería.

Lucy Kalantari produjo el disco con mujeres, además de ser la ingeniera de grabación. La colombiana y especialista en mezclas de pop latino María Elisa Ayerbe se encargó de las mezclas, y por último, el álbum fue masterizado por la ingeniera dominicana Jeanne Montalvo.

Para “La Luciérnaga”, Lucy co produjo y escribió con el mezclador español de Atmos, Roger Montejano. Este tema fue masterizado en los famosos Abbey Road Studios de Londres.

Una versión en inglés de la canción “The Firefly” se lanzará como sencillo a finales de verano. «Creciendo» está disponible digitalmente en todas las plataformas el 28 de mayo de 2024.

Más de Lucy Kalantari

Lucy Kalantari es una artista, compositora, productora e ingeniera con 2 premios GRAMMY y una nominación al Grammy Latino y una lista creciente de elogios por su excelencia en la composición de canciones.

Es una de las compositoras de la nueva “Dora” ahora en Paramount e internacionalmente en Nick Jr. Kalantari concentra sus esfuerzos tanto en los lanzamientos de Lucy Kalantari & the Jazz Cats como en una diversa colección de artistas, dando vida a su visión sonora.

Nacida de ascendencia latina y criada en la República Dominicana durante parte de su vida, escribe tanto en inglés como en español, haciéndolo accesible a un público más amplio.

Las canciones de Kalantari han aparecido en PBS Kids Jam, Universal Kids (NBC Universal Television) y, a menudo, se pueden encontrar en los primeros lugares de las listas de SiriusXM Kids Place Live, así como en otros programas familiares en todo el país.

Se desempeña como mentora de SoundBoard para We Are Moving the Needle, esforzándose por corregir el equilibrio en una industria donde las mujeres y las personas no binarias están subrepresentadas. También es mentora del GRAMMY y miembro activo de la Academia de la Grabación.